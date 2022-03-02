商辦熱！101租金衝破5千元 創新高價

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

根據最新實價租金行情資料顯示，台北市國際地標大樓101，去年12月的高樓層80樓，出現一筆實價租金紀錄月租145.6萬元，每坪租金衝上5千元，創下101大樓的實價租金新高價，也是台北市辦公大樓的租賃實價新高，反映台北市的頂級A辦市場需求仍相對強勁。

從101大樓歷年的租金變化，可看出北市A辦市場近年的漲勢，2017年2月同樣高樓層80樓，月租金每坪3803元，從2019年逐漸出現每坪4千元以上的實價紀錄，去年中高樓層租金實價出現每坪4200元的紀錄，去年底景觀條件較好的超高樓層80樓，租金成交已經達到每坪5千元的實價新高，和2017年每坪3803元相比，北市頂級A辦的租金已經累積一段漲勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常頂級A辦大樓租金水準較高，不過主要租客包括外商企業、熱門新創產業、共享辦公室、金融業等，有些願意承擔較高租金，換取進駐信義計畫區的指標大樓的機會，而頂級A辦大樓租金持續走高，則反映這種需求強勁，背後也與台灣市場受到國際企業重視有相當關係。

信義全球資產統計，信義世貿商圈商辦租金漲幅明顯，10年前，當時台北市平均租金每坪1921元，信義計劃區則是每坪2563元，至2021年，台北市辦平均租金為每坪2351元，信義計劃區則已漲到每坪3295元，市場已經明顯出現差異化。而在台北市中心商圈在各辦公大樓陸續申請都更危老重建，使得辦公市場供給明顯不足，就算有新釋出的大樓多以自用居多，可釋出的面積有限，預估也會連動支撐商辦的售價、租金。

台北市辦公大樓實價紀錄，最高2018年南山廣場每坪4672元，2019年國泰置地大樓每坪4568元，每坪4千元以上頂級A辦大樓的實價案例越來越為普遍，此次則是101高樓層每坪出現指標5千元的紀錄，則是象徵北市頂級A辦大樓的租金天花板又往上拉高一些。

租金

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