晶華潘思亮：商業模式改變 疫情後全球商務客將少25%

中央疫情指揮中心最快3月中開放商務客入境，對此，晶華（2707）董事長潘思亮表示，商務客逐步開放對台灣經濟發展非常重要，但整體觀光產業能否復甦還是要看明年，今年重心仍放在國旅市場，包括北投、墾丁籌備規劃中的案子皆在進行中。

潘思亮認為，疫情之後，全球國際商務大概會少個25%，商務旅遊的必要性已經改變，疫情以來全球企業已有一種新的運行模式，企業和企業間的交流之旅可能會減少，因此，即便全球解封，國際上純商務旅遊應會減少。但整體旅遊不見得會減少，大家以後出國頻率可能會下降，但天數會拉長，整體來看來是會成長。

潘思亮強調，除了商務客是對國家長期經濟發展很重要，另外，留學生也很值得關注。台灣現在已成為新的中文的學習中心，有很多人要進來台灣學中文，現在都進不來，因此，在國際交流上，包括商務客、留學生，還有要來台灣工作的人以及其家眷，要盡快的開放，這對台灣是有幫助的，專案開放也好，通案也行，這可以增加台灣的收入與就業機會。

潘思亮也提到，政府針對疫情做紓困，但國際觀光產業是和邊境封鎖有關，因邊境封鎖政府是沒有補助的。期待針對邊境管制所造成的國際觀光產業的影響是要補助，而不是把它和疫情混在一起，這兩年不管國內疫情高或低，邊境管制都一樣，外國人還是進不來。邊境管制底下，台北市的飯店是不可能可以生存的。

潘思亮之前曾說國際觀光飯店是住進加護病房插管的重症病人，如今即便政策逐漸走向開放，但潘思亮說，國際觀光飯店還是無法走出加護病房，大家就是自求多福，只能自行輸血，自己靠自己。