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一表看機捷15站漲跌 高鐵桃園站漲近5成居冠這站下跌

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
A18高鐵桃園站附近休閒綠地多，生活機能完善，吸引許多雙北客、竹科客跨區來買房。圖／永慶房產集團提供
A18高鐵桃園站附近休閒綠地多，生活機能完善，吸引許多雙北客、竹科客跨區來買房。圖／永慶房產集團提供

桃園機場捷運滿五週年，自2017年3月2日通車以來，總運量突破1億旅次，拉進台北、新北、桃園之間的距離，配合當地建設發展、人口紅利，對沿線區域房市挹注活水。據有巢氏房屋統計實價登錄，近五年機捷各站點周邊800公尺內、屋齡2年以上的中古屋交易量及房價變化，沿線房價幾乎全上揚、站上2字頭，唯A6泰山貴和站房價微幅下跌5%內，其中以A18高鐵桃園站漲幅奪冠，較2017年同期漲47.5%。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，機捷各站漲勢明顯，主要是剛通車時，房價基期低，加上區域內建設陸續完成、機能成熟，吸引人口流入置產，跟著捷運買屋，成房市最大成長動能。

觀察2021住宅單價，A18高鐵桃園站增幅驚人，2021年住宅均價為每坪32.3萬元，較五年前長漲47.5%，第二為A7體育大學站，增42.4%，第三為A4新莊副都心站，增31.1%，A23中壢車站周邊中古屋產品尚有1字頭，但受到大環境帶動，也已逐步往2字頭靠攏。

觀察2021年交易量，A4新莊副都心站周邊住宅交易最為熱絡，去年交易量達302件，其次是A9林口站的283件，名列第三為A5泰山站，以274件的成交量緊跟在後。

有巢氏房屋青埔A18高鐵加盟店店長李雯華表示，A18位處青埔特區，除了擁有高鐵、機捷共構優勢，IKEA、Xpark水族館、華泰Outlet、新光影城等開發利多皆位於此，商業氣息濃厚、食衣住行育樂完善，還有青埔國小、青埔國中明星學區加持，多座的公園綠地，近年來吸引許多雙北客、竹科客跨區來買房，用通勤時間換取房價與居住品質。

展望未來，李雯華指出，隨著高鐵桃園站前廣場標售案、美術館、桃園會展中心、矽谷創新園區等建設開發，都是支撐當地房市的重大利多，加速帶動居住人口成長和大量就業機會，剛性購屋需求強勁，區域發展空間可期，房價也將穩步成長。

至於住宅交易量部分，由A4新莊副都心站以302件拿下第一，房價五年漲幅31.1%列第三。有巢氏房屋新莊副都中央加盟店店東張義培指出，交通建設總是帶動城市發展，機捷確實讓新莊交通網絡更加分，且副都心及頭前重劃區各大重點建設逐步到位，商場、飯店、企業總部紛紛進駐，結合傳統商圈、公園綠地、學區，讓這裡享有超強生活機能，到今年1月為止，現有人口數已突破42萬人，購屋需求攀升，帶動新莊住宅價格穩定成長。

資料來源／實價登錄、有巢氏房屋
資料來源／實價登錄、有巢氏房屋

房價 高鐵

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