西勝催油門 品睿綠能電動重機正式投產首發歐洲五國

筆電鋰電池廠西勝（3625）斥資2.5億元入股電動摩托車品牌品睿綠能逾兩成股權，品睿綠能近期也傳出好消息，近期剛舉辦量產產品的下線典禮，宣布生產線的啟用以及電動機車MCR正式投產。西勝今（2）日早盤股價上揚0.83%、來到每股24.25元。

在去年舉辦的米蘭車展中，品睿綠能推出首席電動機車品牌ovaobike之MCR系列產品一共三款電動車款，分別為MXR（改版）、CT-X 和 CR-21。

品睿綠能ottobike為2016年成立的電動車製造商，旗下有著兩個子產品線，分別是製造電動機車的ovaobike以及製造電動腳踏車的oiiobike，總部位於汐止。

汐止總部共有三層樓，全產品台灣製造，並且全部在台灣組裝，打造電動機車專屬的生產線，從電系、馬達到懸吊、車架，甚至是車輛的驗證、品管等一手包辦。第一批量產車將銷往歐洲五大國，英國、德國、法國、西班牙以及義大利。

品睿綠能總經理許理彥表示，經營全新摩托車品牌不容易，ottoBike除了透過米蘭車展曝光打開國際品牌知名度，也需要周邊許多夥伴、廠商的支持。加上是以電動車為目標的品牌，在經營的角度上會有許多不同的問題，也非常感謝一路以來協力廠商的支持與幫助，才有今日的ottobike。

去年11月，Ottobike表示，MCR於2022年第一季在歐洲正式販售，開出9,390 歐元（約 29.7 萬元台幣）起的售價，配備有14吋輪框、LCD儀表板，其可控式煞車回充系統，能保留傳統檔車的換檔感受。