單元二新案「精銳SKY ONE」近70萬元奪南屯豪宅之冠

台中七期與單元二不但地理位置緊鄰，且新豪宅群南移市政路一帶，逐漸與單元二重劃區重疊。近期一線品牌個案表現突出，兩者房價僅在些微之差，其中單元二「精銳SKY ONE」成交價逼近70萬元，奪下南屯區豪宅之冠，再次驗證低密度豪宅的市場魅力。

住商不動產七期加盟店經理黃盟翔指出，近期在七期、單元二推案的寶璽、由鉅、聯聚、精銳、寶輝、大陸等都是豪宅大咖品牌，產品設計、品質均在水準之上，競案之間難免存在瑜亮情結。

尤其七期新豪宅群南移，幾乎與單元二生活圈重疊，不少頂級客層看中單元二的高綠覆生活是七期所沒有的，因而讓單元二的身價扶搖直上。

根據內政部實價登錄資料，預售新案「精銳Sky One」目前揭露43筆資料，最高成交單價達68萬元、總價3,876萬元。

據了解，該社區總樓高23層，目前成交最高價68萬元為18樓戶，尚有高樓層戶別後續揭露。業內人士指出，未來創價的可能性高，不排除將有7字頭的成交單價。

另外，如新成屋「寶輝City Park」，目前亦已達到單價66.6萬元，位在2樓戶。據仲介分析，「寶輝City Park」社區內有將近1,300坪私家花園，選擇買在低樓層戶別可能就是綠意景觀條件，讓房價更勝一籌。

觀察單元二豪宅「寶輝City Park」、「雙橡園2279」、「精銳Sky One」、「精銳Gardon One」等案，都擁有超大基地的共通點，約略有近2,000坪的基地規模，有足夠條件塑造大面積私家花園，以及創造無限景觀棟距。

加上單元二位在前往高鐵的必經之路上，超高層大樓的能見度與識別度相當高，不少台北客層指名賞屋的比例相當高。

精銳建設經理朱自仁說，「精銳Sky One」的買家多半是看中生活環境而購入，不論什麼朝向，開窗就能享有百米以上的棟距視野；而住家旁邊就是萬坪大公園與圖書館，步行三分鐘就是公益路餐飲、精品名店，不只吸引台中豪宅客購入，也吸引了不少北部頂級客層南下購屋。