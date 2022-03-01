俄烏危機的「台灣啟示」》企業不做國際布局 遲早吃到苦頭！為何？

摘要 1.上週俄羅斯宣布對烏克蘭採取軍事行動，金融市場震盪、股市大跌。 2.俄烏衝突的脈絡，有值得台灣對照之處。例如，普亭堅持烏克蘭是俄羅斯不可分割的一部分、烏克蘭親西方且嚮往民主自由等等。 3.短期內的危機是企業只想留在台灣投資，但世界的局勢驅使我們必須走向國際。

上週俄羅斯宣布對烏克蘭採取軍事行動，全世界金融市場為之震盪，股市大跌。未來全球蝴蝶效應會很明顯，有些事件表面上和我們無關，卻會引起聯想，烏克蘭即為一例。美國前總統川普上週接受Podcast訪問時表示，普亭對烏克蘭的動機與習近平對台灣的野心是一樣的。

普亭的野心

全世界均一面倒指責俄羅斯，但《紐約時報》著名專欄作家佛里曼上週頭版專文指出「在這場烏克蘭危機中，美國和北約並不無辜」。他的意思是當年在前蘇聯瓦解後，美國一直鼓吹北約（NATO）往東擴充，慫恿一些前蘇聯小國加入北約，終於讓俄羅斯感受到其安全受到威脅，不得不展開反撲。

和習近平一樣，普亭屬於強人領導。他對蘇聯瓦解時，美國推動許多曾是蘇聯一部分的東歐和中歐國家加入北約，深惡痛絶。他有一種強烈使命感，要恢復斯拉夫偉大榮光。30年前，共產主義似乎即將滅亡，不少人認為全世界大部分國家包括俄羅斯，最終將走向民主。但今天世局發展並非如此，反而演變成民主聯盟和共產極權兩大陣營的鬥爭。

俄烏衝突，對台灣的啟示

我認為有幾個重點：第一、普亭堅持烏克蘭是俄羅斯不可分割的一部分，甚至回溯到百年前；第二、普亭不允許他國聯盟（北約）威脅到俄羅斯安全；第三、烏克蘭親西方且嚮往民主自由；第四、烏克蘭正逐漸脫俄，學校放棄俄語，年輕一代對俄羅斯文化失去認同；第五、美國只願意聯合西方國家制裁俄羅斯，但不會出兵烏克蘭。

台灣企業的國際布局尚不明朗

除了美國以外，最近很多歐洲國家對台灣也很友好，從立陶宛開始，不少國家都在挺台灣，但我們與歐洲國家的經貿關係，目前還看不到明顯投資布局。

接下來是東南亞，這是台灣最重要的市場之一，東南亞有6.5億人口、成長迅速，既是工廠也是市場。今年初RCEP通過，中國和東協各國關係進一步提升，對部分台灣傳統產業將造成衝擊，未來可能必須前往東南亞。

其它區域如拉丁美洲、中東和非洲，和台灣關係更淡，台商鮮少有布局。不過最近有一些例外，如鴻海上週宣布和印度一家企業合資建造半導體廠，同時入股沙烏地阿拉伯政府投資的電動車公司。這些市場很重要，但過去從來不在台商地圖上，因此意義重大，相信未來有更多企業會關注。

短期內台灣有一個危機：大家都只想待在台灣，不願走出去。COVID-19當然是主因，另一個原因是台商撤出中國，回歸台灣，在國際情勢不明朗、尚未具備國際營運能力的情況下，大家覺得只要在台灣投資就好。

但問題是，台灣水電缺乏，低階勞力和高階人才也不足，地價被炒起來，真正需要建廠的人反而找不到好地點。雖然政府最近祭出一系列措施，打擊房地產炒作，但效果還未明，因此光有台灣布局絕對不夠。

世界局勢讓我們不得不走出去，那些勇敢擁抱世界的企業，將是未來的贏家。

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