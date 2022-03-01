國產署今年首批地上權 台中梧棲近3,000坪土地最吸睛

國產署今（1）日推出今年首批地上權標的，合計六宗，面積共約1.5公頃，權利金底價合計約8.3億元。其中又以位於台中市梧棲區推出近3,000坪的商業區土地最受矚目，底價3.2億元，鄰近三井Outlet，交通便利，預料將是最搶手標的；此外台北市在中正區也有兩塊精華地釋出，皆為住宅區土地。

國產署表示，六宗地上權標的區位及基地條件俱佳，包括台北市兩宗，新北市、台中市、台南市、彰化縣各一宗，預計4月18日開標，歡迎各界踴躍投標。

官員表示，此次六宗標的都是曾流標的舊案再推出，其中台中市梧棲區一案是備受看好的標的之一，面積將近3,000坪，權利金底價約3.2億元。

此案曾在2019年釋出，當時並未標脫，不過隨著區域發展日漸成熟，區內也有大型商場三井Outlet進駐，對外交通也相當便利，有機會標脫。

值得留意的是，台北市、新北市此次共三宗標的，都屬於面積不大的住宅區土地。官員表示，近期北部地上權住宅也逐漸被市場接受，三宗北部標的都位於精華區，認為有機會獲得市場青睞。

其中位於中正區永昌段一案，面積約276坪，權利金底價1.5億元，鄰近建中捷運龍山寺、萬華火車站等，在寸土寸金的台北市格外受到關注；北市另一案也是在中正區，面積約123坪，底價約0.7億元，鄰近捷運古亭站、紀州庵。

另外新北市林口區土地則靠近林口長庚、三井Outlet，面積209坪、底價0.8億元。

而位於彰化員林市一案，面積541坪，底價約0.4億元。據悉，周遭有地上權住宅已經興建完成分戶，國產署期待此次推出標的也能吸引市場關注。

台南市安平區土地面積688坪，底價約1.55億元，國產署在附近還有數塊土地，此次先推出一塊試水溫。

國產署表示，今年預計將推出四批地上權招標，比去年增加一批。

據國產署統計近年地上權案件招標情形，受惠於房市熱絡等大環境因素，標脫率逐年提升，且經追蹤標脫案件之後續規劃開發產品種類，除常見之商辦、住宅等不動產建築開發產品外，也逐漸獲得其他產業（例如文教業規劃補教設施、零售業規劃賣場等）青睞，顯示國產署推出的招標設定地上權標的，市場接受度高。