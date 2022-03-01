美時東南亞市場報捷 兩項癌症用藥成功取得菲律賓藥證

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

跨國特殊學名藥廠美時（1795）今（1）日宣布，旗下兩大重磅癌症用藥Lenalidomide（Revlimid）及Gefitinib（Iressa）已陸續在菲律賓取得藥證。

美時表示，該公司是第一個在菲律賓且是目前唯一取得Lenalidomide銷售許可的公司。根據原廠公布的資料， Revlimid2021年全球的銷售金額為128億美元。其中Lenalidomide在菲律賓的潛在市場規模則預期可達約1,000萬美元。

美時總經理Petar Vazharov表示，美時做為立基亞洲、布局全球的化學名藥領導藥廠，很高興旗下兩大癌症用藥Lenalidomide及Gefitinib在菲律賓成功取得藥證。菲律賓是東南亞國家成長最快速的市場之一，同時相當缺乏有用又可負擔的癌症藥品。美時很榮幸能夠為菲律賓的病患提供高品質的口服癌症用藥，也相信Lenalidomide與Gefitinib可望為美時在菲律賓打下響亮的市場經營基礎。

菲律賓是東南亞國家成長最快速的市場之一，根據IQVIA的資料，菲律賓2021年度整體的藥品市場規模約達43億美元，預估2022及2023之年成長率可達10%。美時在去年8月於菲律賓成立了100%持有的子公司，並將在今年度建構自有的經銷網絡，產品目標鎖定癌症用藥、心血管疾病、糖尿病、及中樞神經系統等高價值的困難學名藥。

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