興采、聚紡股臨會 通過合併案

紡織廠興采（4433）及子公司聚紡（4429）今（1）日分別舉行股東臨時會，討論合併案，最後順利通過合併案，由聚紡1股普通股，換發現金5元及興采普通股1.2股；暫定股份轉換基準日為2022年5月31日。

興采為機能性布料供應商，營業項目為各種纖維、紗、機能布及成衣類之原料、半成品及製成品之委託加工及買賣內外銷業務。聚紡則為全方位的機能性塗佈、貼合專業代工廠，主要從事機能性紡織品之塗布及貼合加工之製造及銷售業務。

興采表示，股權轉換後，將可使興采及聚紡更緊密結合並提高營運綜效，在雙方共同之目標朝環保機能性紡織品上下游一條龍供應鏈的整合發展下，提供客戶一站式購足的全方位服務，共同拓展品牌業務，提升產品價值，發揮加乘效果，並為彼此的客戶、股東與員工創造更高的品牌價值。