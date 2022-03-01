興采、聚紡股臨會 通過合併案

經濟日報 / 記者李宜儒／即時報導

紡織廠興采（4433）及子公司聚紡（4429）今（1）日分別舉行股東臨時會，討論合併案，最後順利通過合併案，由聚紡1股普通股，換發現金5元及興采普通股1.2股；暫定股份轉換基準日為2022年5月31日。

興采為機能性布料供應商，營業項目為各種纖維、紗、機能布及成衣類之原料、半成品及製成品之委託加工及買賣內外銷業務。聚紡則為全方位的機能性塗佈、貼合專業代工廠，主要從事機能性紡織品之塗布及貼合加工之製造及銷售業務。

興采表示，股權轉換後，將可使興采及聚紡更緊密結合並提高營運綜效，在雙方共同之目標朝環保機能性紡織品上下游一條龍供應鏈的整合發展下，提供客戶一站式購足的全方位服務，共同拓展品牌業務，提升產品價值，發揮加乘效果，並為彼此的客戶、股東與員工創造更高的品牌價值。

股東臨時會 環保

延伸閱讀

被折價換股合併 亞太落入跌停鎖死、近2萬張跌停求售

星展併花旗消金 估明年7月完成

兩大電信合併案 拚9月30日過關

欣興併旭德科技換股比率出爐 看好合併有四大效益

相關新聞

俄烏危機的「台灣啟示」》企業不做國際布局 遲早吃到苦頭！為何？

上週俄羅斯宣布對烏克蘭採取軍事行動，全世界金融市場為之震盪，股市大跌。未來全球蝴蝶效應會很明顯...

長榮國際改選變天 牽動集團海空版圖經營權

長榮國際改選變天，「弟弟派」聯手搶下經營權，市場分析，掌握長榮集團旗下6家公司的大哥張國華在航空、鋼鐵體系恐都會面臨壓力...

全聯「全支付」取得執照 第二季前開業

繼全家的「全盈支付」後，由超市龍頭全聯福利中心百分之百投資的「全支付」，今獲金管會核准取得專營電子支付機構營業執照，正式...

全聯「全支付」取得電子支付營業執照 Q2前拚開業

由全聯百分之百投資的「全支付」，今（1）日獲金管會核准取得專營電子支付機構營業執照，正式進軍電子支付市場，預計於第2季前...

台開新天堂樂園今宣布暫停營業2周 員工被要求在家工作

花蓮「新天堂樂園」商場昨天傳出要員工按日簽到在家工作，今天凌晨新天堂樂園臉書粉絲專頁公告今起暫停對外營業，員工們抱怨沒有...

新聯陽「329檔期」量能衝破590億 汐止新案反應熱絡

房市大檔「329檔期」將至，代銷業者新聯陽實業機構今年檔期總計13案，推案量能衝破590億，全年在手案量超過1500億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。