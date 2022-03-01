ITF台北國際旅展 即日起開放線上報名

全台規模最大的「2022 ITF台北國際旅展（Taipei International Travel Fair, ITF）」將於今（1）日起開放全球參展單位線上報名。今年展期訂於11月4日至7日於台北南港展覽館一館舉辦。

ITF台北國際旅展是全台歷史最悠久、規模最龐大的「專業性暨消費型旅展」。是各大旅行社、飯店、餐廳及遊樂區等旅遊業者一年一度不可錯過的旅遊盛事。根據國際旅遊組織對旅遊趨勢的預測，以及台灣中央流行疫情指揮中心對國境開放的正面態度，相信今年觀光業將很快迎來曙光。ITF台北國際旅展不僅是各國觀光局、國內中央與地方政府及旅遊產業銷售產品的重要管道，更是眾多業者最佳的行銷宣傳平台。

去年全球觀光產業受COVID-19疫情影響，持續受到重創，然而台灣防疫狀況控制得宜，ITF台北國際旅展在2021年11月5日至11月8日順利於台北南港展覽館1館盛大舉辦，總攤位數達800個，集結全球40個國家/地區、全國30個中央部會與地方縣市政府，更有交通運輸業、民間旅遊組織、觀光景點/主題樂園、飯店/休閒旅館、旅行業、旅遊相關業等單位積極參加，並吸引11萬3,799人次進場參觀，為觀光產業打了一劑強心針。