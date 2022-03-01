Klook首次全球「品牌重·定義」 發表全新品牌識別

全球旅遊和休閒娛樂電商平台Klook今（1）日發表全新的品牌logo與識別，大膽、繽紛且具活力的設計讓人眼睛為之一亮；Klook選在旅遊產業轉型的關鍵時刻，展開第一次全面性的品牌重·定義，除代表Klook在疫情期間交出張好的成績外，也象徵Klook準備好迎接2022年以後全新的旅遊型態與挑戰。

全新Klook品牌旨在鼓舞人們以樂觀、正向和熱情來體驗所有事物。Klook營運長暨聯合創辦人王志豪 (Eric Gnock Fah)表示：「品牌重·定義對Klook來說是個重大且值得慶祝的里程碑，尤其在過去兩年旅遊業受到較多挑戰的時刻，我們突破了許多障礙，並交出一張亮眼的成績單。現在正是最佳的時機向所有人展現Klook的全新面貌！隨著邁入一個新的旅遊世代，這次的品牌重·定義象徵了我們的承諾：把快樂帶回給消費者，讓消費者重新感受旅遊魅力，不論在國內外旅遊或是都會娛樂，Klook都能成為消費者探索旅行或休閒娛樂首選的平台。」

Klook持續為國內外的旅客帶來更多元廣泛的玩樂體驗，特別是在疫情期間，Klook提供的商品和服務數量足足有4倍成長，從2019年疫情前的10萬多種增加至2021年超過49萬個；同時Klook也擴大全球服務範疇，2021年時更提供超過1,000個目的地的旅遊體驗或活動，是疫情前2倍之多，為未來跨境旅遊開放鋪路。

自疫情以來，Klook將業務重點轉向國旅，陸續推出宅度假、郵輪和租車等新商品。儘管亞洲大多數市場仍受到疫情的影響和限制，但在國旅上取得的好成績即證明此策略的成功，2021年Klook在國旅的營收已超過2019年的營收水準，月活躍用戶也遠超疫情前的規模。

隨疫苗接種者旅遊走廊（vaccinated travel lanes）實施與旅遊限制陸續放寬，跨境旅遊預計也將開始逐步復甦，國旅加上跨境旅遊的雙引擎成長策略，將讓Klook持續在亞太地區保持領先優勢。

作為旅遊和休閒娛樂的超級App，消費者可在Klook上探索並預訂當地最棒的體驗與服務，服務可用三個單詞涵蓋：玩樂、住宿、交通。除一般大眾認知外，消費者還能在Klook獲得更多嶄新體驗，包括特色住宿和宅度假、租車、熱門景點通票和旅遊相關保險等。

「Stay+」提供前所未有的住宿體驗：超越「宅度假」，Klook將商品提升到「Stay+」，打包住宿商品和旅遊體驗，讓消費者能夠以超值的價格購買住宿方案，並且選擇加購景點、在地導覽或飯店其他服務。

租車，讓你暢行無阻：Klook整合亞太區最大的租車網，確保充足的租車庫存供應，在2021年租車業績年成長已超過350%，預計2022年將延續此動能，有更強勁的業務進展。

Klook Pass帶來多重樂趣：Klook Pass是Klook獨家all-in-one數位通票，將各式活動和體驗組合成最棒的商品方案，提供給消費者最超值、方便且獨一無二的預訂體驗。

提供讓人安心的保險：透過與眾安科技（ZA Tech）的結盟，Klook成為第一個向亞太區多個市場推出全方位旅遊相關保險的旅遊平台；安盛（AXA）和安達保險（Chubb）則是最早與Klook合作推出多種保險產品的公司。

迎來全新旅遊世代，Klook致力升級旅遊產業，加倍投入協助商家為未來的挑戰和機會做好準備。

Klook將推出全新品牌「Flickket」，支援商家加速數位轉型；這個新品牌將提供專屬的技術解決方案，協助商家加快數位化進程，並且擴大全球產品分銷；自2020至今，加入Klook以推動數位轉型的商家數量成長了8倍。

Flickket將在幾個關鍵領域提供協助：

為新世代的旅客需求提前做準備：現今消費者期待的是從頭到尾的無接觸使用體驗，然而大部分商家缺少能夠部署類似技術的資源，來回應消費者的需求；透過Flickket，商家即可輕鬆採用「Express Go！」無接觸離線結帳功能，將配置資源和服務的工作留給Flickket，商家更能專注在提供給消費者無縫、無接觸、無現金的購票體驗。「Express Go！」目前已在亞洲20多個景點使用。

協助商家拓展入境旅遊商機：Klook與Google觀光景點（Google Things-to-Do）和Grab的整合，協助商家接觸到更廣大的用戶群，商家可以透過我們龐大的OTA、航空公司等合作夥伴資源獲取更多的全球客戶。

對於品牌重·定義對Klook和旅遊產業賦予的意義，Klook營運長暨聯合創辦人王志豪 (Eric Gnock Fah)用一段話總結：「寒冬即將過去，旅遊產業即將迎來更大的商機、更明亮的未來，以及更好的日子。Klook將持續投入，和夥伴一起構思、共同創造，以掌握新旅遊世代所帶來的需求和挑戰。如同品牌改造帶來令人眼睛一亮的品牌識別，未來也請期待Klook持續帶來的創新和改變。」