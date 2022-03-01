航港改制十年有成 港務公司成績斐然

交通部為提升我國航運及港口整競爭力與管理效能，於101年3月1日進行航港「政企分離」體制改革，將前四個港務局合併改制成立交通部航港局及台灣港務公司，十年以來，台灣港務公司建設有成，除有效提升港口營運效能及服務，更進一步帶動航港及地方產業發展，為台灣港口增值創量，成績斐然有目共睹。

台灣港務公司指出，回顧過去，面臨各項國內外環境變遷及挑戰，諸如105年航商併購與海運聯盟重組、107年中美貿易戰至今仍方興未艾，以及自109年底新冠肺炎疫情籠罩全球，接連衝擊上下游供應鏈與海運航班調度等運作，港務公司秉持企業營運韌性掌舵破浪，持續推動及精進各項港埠建設及措施，在嚴峻考驗下於去年台灣港群貨櫃量創下1,545萬TEU歷史新高，公司營收更締造208億元新猷。

台灣港務公司成立以來先後達成各項里程碑，在核心本業方面，102年高雄港成為LME遞交港、105年迎接當時全球最大貨櫃輪18,000TEU「班傑明富蘭克林」首航高雄港，並陸續完成高雄港聯外高架道路銜接中山高、基隆港東西岸聯外道路、台北港填海造地工程、台中港離岸風電碼頭在內的各項港埠重大建設。

而現正推動辦理「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」將於今、明兩年分階段完成後交付長榮海運營運，可望為高雄港提升450萬TEU以上作業能量，為未來發展奠定良好基礎。

在水岸觀光方面，港務公司與地方政府及國內外業者攜手合作，結合各港觀光資源創造旅遊商機，如107年台中港首座大型購物商場「三井Outlet」開幕營運、同年在高雄棧貳庫亮麗重生、109年全台首座水平旋轉橋「大港橋」也在高雄正式啟用。

另外在110年完成安平港水岸複合觀光遊憩區招商，其他如基隆、蘇澳及花蓮等國際商港，亦積極推動水岸觀光發展，皆展現港務公司在水岸開發與招商的努力。

在多元發展部分更是成果豐碩，港務公司迄今已成立7家轉投資事業，業務範圍涵蓋港勤、物流、土地開發、離岸風電人才培訓與零組件吊裝運輸等，並配合政府新南向政策，與業者合作拓展海外業務版圖。此外，為順應全球航港智慧化發展趨勢，於107年提出「台灣港群智慧轉型計畫(Trans-SMART Plan)」，持續透過新興科技的導入應用，加速台灣港口智慧化發展。

台灣港務公司除了深耕港埠核心業務發展外，亦將港口環境維護與改善視為企業責任及永續經營之一環，先後完成國際商港港群歐洲生態港認證，其中高雄港更在110年榮獲國際港埠協會（IAPH）「世界港口永續計畫—韌性基礎設施」分類競賽之優勝港口殊榮，都代表港務公司對港口永續發展的實踐。

時值成立十周年，港務公司及交通部航港局聯合舉行「航港十年 揚名國際」活動，配合防疫政策以線上的方式辦理，自3月1日起正式啟航，當日中午12點將於港務公司臉書粉絲網頁直播介紹航港體制改革十年有成之歷程與亮點，並使用虛擬實境(VR)技術，於線上展示「航港十周年線上成果展」，讓民眾感受如親臨現場的觀展體驗，供各界瞭解台灣海運的成長歷程。