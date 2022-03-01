新東陽進駐西螺服務區 「雲禾香林」年底華麗變身

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
新東陽進駐西螺服務區－雲禾香林年底華麗變身。圖／新東陽提供
新東陽進駐西螺服務區－雲禾香林年底華麗變身。圖／新東陽提供

東陽在去年8月國道西螺服務區的招標，成功重新取得經營權，將於今年3月2日正式接手。對於經營國道服務區已有數十個年頭的新東陽來說，一直以用路人的需求為思考原點，呼應高公局「一區站一特色」的理念，在不同服務區都貼近當地人文風情進行規劃，將「體驗經濟」視為最大主軸用心經營，提供用路人更優質的休憩空間跟服務。

未來新東陽將以「雲禾香林」作為西螺服務區的主題，並把雲林的豐饒物產及文化底蘊延伸為南、北兩站的主要元素，進行為期8個月的改裝，在施工期間仍會設立臨時賣場繼續服務用路人，同時也請期待西螺服務區年底的華麗變身，不只會讓用路人有耳目一新的感受，也會對西螺在地風俗民情、特色產品有全方位的五感新體驗。

東陽 國道 經營權

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