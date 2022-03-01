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高雄房地產大洗牌 國城9大案770億元案量躍居一哥

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導

高雄房地產市場大洗牌，國城近年鴨子划水不斷擴展，市場細數其當前在手9大個案，開發土地面積廣達1.8萬餘坪、3400餘戶，總銷高達770億元，完勝南部所有上市櫃建商；國城躍居港都房地產一哥，掀起市場大洗牌波濤，引起業界高度注目。

資深建商說，國城建設近年鴨子划水收獲相當驚人，目前進行中的都市更新案就有四個，而且都是大規模量體，包括鳳山案、台南平實案、嘉義吳鳳北路案以及高雄亞洲灣特貿三案，直接將嘉義以南全部納入版圖，「這麼廣闊的開發觸角市場罕見」。

另一方面，國城建設在市中心蛋黃區的「定潮」總銷160億元，引進國際大師級建築團隊，直接改寫高雄豪宅規格；一般性的集合住宅案也依節秦，分別在楠梓、三民、新興、鳥松等區進行開發。

高雄房地產大洗牌，國城9大案770億元案量躍居一哥，完勝港都各家上市櫃建商。
高雄房地產大洗牌，國城9大案770億元案量躍居一哥，完勝港都各家上市櫃建商。

總計國城建設當前共有9大案能同步進行，換算土地面積達6.1公頃(1.8萬坪)，推案總戶數3400戶，相當於國外中型城市的規模，總銷合計高達770億元，不但比目前高雄各家股票上市櫃建商都更勝一籌，與第二名的差距是以「倍數」計算。

業內人士說，國城建設總裁洪平森、董事長蔡麗環伉儷一身建築專業，左手蓋別墅小城鳥語花香、右手建國際級豪宅氣象萬千；第二代洪士庭、洪嘉聰兄弟入列後，團隊「四大金剛」成型，每個人的角色都不可或缺，引領國城在建案品質及建築美學二大核心競爭力，持續往高峰邁進。

洪平森曾任高雄以及台灣省建築公會理事長，任內為同業發聲、優化投資環境。蔡麗環指出，國城願意挑戰自我，做一般建商不願做的事情，目標只有一個，就是把房子蓋好，推廣都會美學、優化城市天際線，未來還有很長的路要走。

畢業於台大資工系的董事長特助洪士庭，對建築美學多有堅持、甚至執著。他說，「就是要把事情做好、房子蓋好」，「別人花3分鐘，我願意花30分鐘，多10倍的時間也在所不惜，這項堅定的意志，快速讓國城產生蛻變，直接進到最佳狀態。

畢業自成大建築研究所的洪嘉聰說，父母親經常思考做些特殊建案，對社會以及都市有更多貢獻。包括高雄軟體科學園區、高雄小城別墅群、定潮等，都是鮮明的例子，通常一般建商不願去碰的麻煩事，只要能讓都市更美好，國城都願意「試試看」。

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