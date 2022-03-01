粉紅電商看好女力商機 婦女節檔期估業績成長三、四成

網購女力逐年提升，迎接3月8日國際婦女節，女性會員占比高的博客來、momo購物網看好檔期商機，統一超（2912）旗下博客來今（1）日起推出為期一個月的「女子美好購物季」，預估活動業績可較去年同期成長四成以上。富邦媒（8454）旗下旗下momo購物網《3.8女王節》暖身慶也同步粉墨登場，並預估將帶動檔期消費人流較去年成長超過三成。

博客來表示，女性會員逾六成，購物季活動參與度及消費貢獻度占八成。搶攻「她」商機，推出「女子美好購物季」，主打女性消費品，從美妝保養、新款春裝、美食保健、美容家電、運動瑜伽、女性日用品，到追求質感生活、提升職場競爭力等相關推薦書籍全都收錄。

根據博客來去年活動觀察，女性會員的參與度及消費貢獻度高，帶動女性為主的美妝、美食、保健成為活動期間熱銷的前三大類，而生活日用、廚房家電、辦公3C用品也在新品及促銷活動的推動下銷售表現亮眼，平均較活動前提升二成，女力經濟已成為推動網購成長動力。

瞄準女性市場，博客來首次將「女子美好購物季」活動延長到整3月，並新增3大品牌日期間限定「加一元多一件」優惠，還有「週週超值加購」，並有眾多話題新品同步開賣。另，疫情喚起民眾對自身日常保健的重視，博客來「正官庄旗艦店」明日也將盛大開館，美妝「醫美大賞」同步開跑，3月站上還有洗沐用品展、春季便當展、戶外運動會展等，滿足時下女性全方位的生活所需。

momo《3.8女王節》暖身慶首波則強打三大寵愛優惠「組隊爭奪百萬獎金」、「下單抽60萬精品名牌包」、「七大品類日」Dyson、SK-II、哈根達斯、康寧餐具精選商品下殺四折起，另「SK-II品牌官方旗艦店」上週盛大開幕，至今站上進駐多達2,000個美妝保養品牌，2021年momo專櫃美妝保養品牌並繳出銷售年增近六成的成長佳績。