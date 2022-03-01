耐熱新品種「嫣紅番茄」上市受歡迎 今年擴大生產

農委會花蓮區農業改良場研發的小番茄抗病新品種「花蓮24號-友愛」在去年獲得品種權，由於具有抗病耐熱的特性，很適合露天栽培，立即於去（2021）年7月進行非專屬授權，並於9月在台南鹽水及高雄美濃的露天田區開始栽培生產，所生產的番茄已經在連鎖量販超市台北市門市上市，由於銷售成績佳，也開始在雲嘉南門市供應，商品名為嫣紅番茄，此品種果肉厚實且糖度高，口感好，十分受消費者歡迎。

花蓮場說明，由於番茄的病毒病及晚疫病越來越嚴重，該場10年前就開始進行小果番茄的抗病育種，所育成的友愛番茄（嫣紅番茄）經過連續3年在泰國曼谷附近進行試種證明具有耐熱性及高產量，在台灣露天田間測試也具有高抗黃化捲葉病毒特性及中抗晚疫病，試驗室接種也證明有抗南方根瘤線蟲的特性。

花蓮場表示，由於具有耐熱性可以比一般聖女型番茄早種植及延後採收二周以上，果實顏色為亮深紅，高溫時不會有黃肩，果肉厚實類似聖女型番茄，且口感比聖女型番茄好吃，於中南部栽培夏天可溶性固形物可達8度以上，冬春季可達9度以上。

花蓮場副研究員王啓正表示，聖女型小番茄比玉女小番茄耐熱，友愛小番茄則比聖女型番茄更耐熱，可比聖女型番茄秋作提早20天定植，春作則可延長採收期15-20天。

他表示，目前聖女型番茄有很多品種，也有強抗黃化捲葉病毒的品種，但像友愛番茄兼具耐熱、抗黃化捲葉病毒、中抗晚疫病、抗線蟲，產量高、顏色漂亮口感佳且又儲架壽命長的品種很少見。友愛番茄果肉及果萼厚實，果萼可在冷藏4天後仍保持新鮮不萎凋，而一般聖女型番茄的果萼已經半數萎凋，為適合超市販售的品種，且外觀品質好、口感Q彈扎實糖度高，回購率高，為目前最好吃的聖女型番茄。