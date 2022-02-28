台塑生醫斥7.55億元 取得長春藤生命科學公司51%股權

台化（1326）今（28）日替子公司台塑（1301）生醫公告，基於長期投資考量，斥資新台幣7.55億元，以平均每股12.1元，取得長春藤生命科學公司股權6234.2萬股，預計將佔該公司增資後股權的51%。

台塑生醫前身為「台化公司清潔劑專案組」， 2003年11月10日由王永慶三房二女兒王瑞瑜帶領團隊改名台塑生醫並擔任董事長，成立的宗旨是結合台塑集團在製造、學校研究、醫院臨床試驗等三大資源，以跨部門及領域的合作方式，共同研發生產高科技、高品質、有助於提升人類健康與安全之產品。同時以核心技術、產品特色與企業文化基礎下，提昇競爭能力，使「台塑生醫」成為國際性的知名公司。

長春藤生命科學成立於2003年，公司官網登載，該公司由留美博士及國內外技術團隊所組成。20年來，致力於細胞相關技術的研發及應用。目前除了與各醫院進行免疫殺手細胞IKC醫療技術臨床試驗於肝癌及肺癌之外，長春藤也積極開發及引進各項細胞療法，希望在不久的將來能夠為不同需求的客戶提供最恰當的醫療選擇。

長春藤生命科學短期目標著重於研究發展各項免疫細胞、成人周邊白血球及臍帶間質幹細胞(MSC)等之培養及儲存技術 、推動各項細胞療法之臨床試驗，並將技術產業化。長期目標則為結合各項技術，提供各類疾病之治療及抗老化等細胞治療服務，並開發各種組織細胞之應用及開展再生醫學。另一方面，有鑑於目前細胞療法技術日趨成熟及全球生物技術發展之潮流，長春藤生命科學另設立了細胞儲存庫將現有之健康細胞冷凍儲存，為日後之應用預做準備。

台塑生醫的營運項目，除源自台化的清潔劑用品及原料外，已跨足化妝保養品、機能性紡織品、檢驗試劑等，凡屬「生活」、「生物」、「生化」及「醫療」、「醫材」、「醫藥」類之科技產品，均為公司未來發展之目標。而台塑生醫再2020-2025的目標，則是要成為台灣最大、最完善的「健康、美麗與抗老之專業服務平台」。