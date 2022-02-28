台開連續跳票 邱于芸：已借到資金「但有人不讓我發」

台開連續跳票旗下經營的花蓮新天堂樂園、金門風獅爺購物中心BOT案、台北築空間、新竹雲夢山丘等都傳出發不出薪水面臨停業危機。日前遭解任的台開董事長邱于芸今天再發聲明，痛批副董事長吳子嘉、前財務長郭福進，也強調已經幫員工借到薪水，也幫公司借到了渡過難關的救命錢，「卻有人不肯讓我發，想辦法要讓公司爛掉死掉。」

邱于芸表示，此刻的台開就如同戰火下的烏克蘭，危在旦夕，委曲不但不能求全，甚至會失去生命和尊嚴，始終相信台灣的法律和公理正義，也請求政府相關單位和社會各界來協助台開。

邱于芸呼籲，請大家支持，讓她即刻回覆董事長職權，控制公司的人事、財務、行政相關系統，好讓她能把金援帶入公司渡過難關，這也是提供資金的朋友的強烈要求，他們只相信他管理下的台開。

對於台開跳票，邱于芸指出，事實的情況是已經幫同仁借到薪水，也幫公司借到了渡過難關的救命錢，卻有人不肯讓我發，這些人一直想辦法要讓公司爛掉死掉，讓股東和同仁生計失去依靠，永遠只盤算和圖謀自己的利益。

邱于芸說，今年1月26日，她還在考慮該怎麼發年終獎金，就被解除董事長職務，一直到現在，仍然被架空無法執行任何董事長的工作，只能眼睜睜的看著公司跳票，看著同仁一個個被資遣，看著一個個單位結束營業，「那些阻止我行使董事長權力的幫凶怎麼能殺了自己的良心？這些高階主管寧可讓同仁失去工作，看著公司一步步走向死亡。」

邱于芸更質問台開集團總裁邱復生，「這種局面這就是您要看到的嗎？您掌握了主管，讓員工失去工作，這些主管現在什麼都不是，只能躲起來，不敢接廠商電話。這時候所有同仁只能看著電視，面對廠商、面對客人、家人，等著審判。」

邱于芸也批，台開不需要吳子嘉來善後處理，吳只會讓情況惡化，坐領薪水、利用公司派車和司機在趕名嘴通告，當然會一直跳票，「你只會在媒體放話，讓公司業務停擺。」

對於前財務長郭福進先生，邱于芸也說，郭的專業能力不足，現在公司發不出薪水，就該再自請處分。

邱于芸說，郭謊稱因1月26日不發薪水是他必須被解職董事長的原因，但台開2月份的薪水，就可延到3月5日發放？且又對外宣告已確定發不出來，甚至還要全面解聘員工，這些事都請郭站出來解釋，「你一個月前在群裡分化同仁，逼同仁選邊站，還規定幾點幾分之後就要開鍘的底氣跑到哪了？」

邱于芸強調，即使再黑暗的時刻，都會用生命來搶救台開和所有同仁的生計，能為台開戰鬥到今天，最要感謝的是董事會的支持，現在同仁就要面臨全面失業，但會盡全力讓台開永續經營，讓同仁能領到薪水，只要回復他董事長該有的權力。