便宜就好！滯銷物件大翻身 雙北公寓大量去化

房價大漲，滯銷物件大翻身，總價低成首購族搶買標的，近五年量能成長三成以上，根據屋比房屋統計實價資料，以往雙北市場性較差、去化較慢的公寓4樓以上產品，近五年交易熱度大幅攀升，去年北市就交易了1955件、新北成交3796件，交易量能分別較2017年，暴增39.1%與29.6%。

專家分析，近年在房價瘋漲的大環境下，以往滯銷、去化較慢的物件與產品，只因具價格低、總價便宜的優勢，近年反變成無力負擔高房價的首購族群搶買標的。

根據資料顯示，雙北公寓交易樓層為4樓以上，量能逐年攀升，2020年、2021年雙來到高峰，而且，不僅交易量大幅增加，這類以往賣相不佳的公寓高樓層產品，價格也出現明顯成長，以北市來說，近五年價格漲幅就高達17%，至於新北，五年來也有9.8%的漲幅。

屋比房屋總經理葉國華表示，面對雙北高不可攀且繼續攀升的高昂房價，不少資金有限的首購族只能退而求其次，降低原先期望的購屋標準，也使得近年一些以往賣相不佳的產品，包括無電梯公寓高樓層、面捷運高架易吵雜的樓層，開始出現熱銷，價格甚至比一般產品漲幅更大。

葉國華指出，目前台北平均住宅交易總價已超過2,200萬以上、新北住宅大樓也超過1,300萬，對雙北首購族來說買房壓力相當大，而目前台北公寓高樓層的平均總價只有1,500萬上下，新北只有850萬上下，價格上的強烈反差致使這類物件即便有不少缺點，還是會因價格便宜，成為首購族瘋買的標的。