邊境鬆綁會展將復甦 高市大4場活動帶進6千萬商機

新冠疫情延燒兩年多，會展產業受創嚴重，高市經發局表示，近日隨全球疫情趨緩、邊境鬆綁，會展產業將逐步復甦，經發局設立的「高雄會展辦公室」緊盯疫情變化備戰，提供24小時單一窗口服務，2021年更舉辦3梯次體驗踩線行程，招募4場大型活動今年將落地高雄，預計帶來6千萬商機。

經發局表示，高雄展覽館打造全國唯一的「5G虛實互動會議示範場域」，去年底正式啟用，提供異地共演、沉浸式及全息投影等技術服務，未來結合新國門高雄港埠旅運中心啟用，高雄將成為亞洲會展產業新地標。

經發局長廖泰翔指出，高市歷年舉辦會展數穩定成長，2016年就突破百場，儘管2020年後因疫情下滑，但仍成功爭取2020年國際會議協會全球年會（ICCA）暌違28年再度來台舉辦，透過「混合會議模式（Hybrid Meeting）」規畫線上、線下雙軌議程。

廖泰翔說，高市力推亞灣5G AIoT創新園區，5年內中央預計投入百億元經費，打造基礎建設、補助研發。目前包含微軟、AWS、CISCO等70多家大廠、加速器及新創團隊陸續進駐，也吸引知名旅宿業指，洲際酒店、承億文旅、晶英酒店、萬豪酒店等多家國際業者投資，提供更多百坪以上會展場域及住宿。

高雄市2013年成立「會展推動辦公室」，整合軟硬體產業鏈，提供單一窗口、24小時的一條龍專業諮詢服務。提供獎補助、規畫建議、場地勘查、競標國際會議等多元服務。為推動會展數位轉型，高市2021年首創由地方政府向國家通訊傳播委員會申請在亞灣設置4.8至4.9GHz頻段、頻寬100MHz的實驗研發專網，4月底核定通過。

另也獲經濟部技術處支持，高雄展覽館去年10月底打造「5G虛實互動會議示範場域」，導入浮空投影、AR、VR等新興技術，提供異地共演、沉浸式投影和全息投影技術，日前「2021亞洲永續供應+循環經濟會展」就首度使用展現5G瞬傳門實現異地共演技術。