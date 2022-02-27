俄烏戰爭牽動半導體氣體供應 業界估高庫存約半年無虞

俄烏戰爭對於全球金融與原物料市場產生立即干擾，至於半導體供應鏈部分，業界則分析，相關半導體氣體供應過去歷經五次地緣政治緊張考驗，目前各大半導體廠都已有當地氣體儲備與高庫存，初步看至少半年供應無虞。

台灣半導體相關氣體與耗材供應商分別指出，目前供給指標大廠氣體來源並非烏克蘭，目前並無看到立即影響 ，惟因避開戰區周邊物流運輸變化，後續情況需持續觀察。

法人也指出，烏克蘭為半導體原料氣體供應大國，包含氖、氬、氪、氙等，其中氖氣由烏克蘭供應全球近 70%的產量，2014 年克里米亞半島危機，氖氣價格曾飆升 6 倍以上。

不過，法人也分析，半導體產業鏈經歷過 2011 年日本 311 地震斷鏈、2014 年克里米亞危機、美中貿易戰、2019 年日韓貿易戰與 2020 年疫情爆發所帶 來的衝擊後，已持續透過技術開發及尋找替代原料分散風險，全面調整供應鏈部署。

法人也指出，特別是近 2 年在半導體供應鏈吃緊的情況下，各大廠商都已拉高庫存，因此俄烏戰爭 3~6 個月內估計對半導體供應鏈影響甚微。

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