最會講故事代銷玩創意 大稻埕建案布置「織度」

位於南京西路、迪化街的「大承」接待會館，26日舉辦「銅線編織藝術分享茶會」，邀請新銳藝術家洪郁雯，與甲桂林機構董事長曹瑞濱對談，分享她的展出作品以及大稻埕文化對她創作歷程帶來的影響。

洪郁雯在大稻埕出生，2017年入選日內瓦「New Heads - Fondation BNP Paribas Art Awards 」，作品為瑞士指標性藝廊ARTVERA’ S指定收藏，且多次在台灣及歐洲巡迴展出。

曹瑞濱也向現場的來賓分享位於接待會館內，由美學教父陳俊良設計，利用不鏽鋼、鐵、鋁等金屬複合媒材設計的裝置藝術作品「織度」，以及大稻埕紡織美學的沿革與揚名全球的現況，讓現場來賓度過充滿知性與藝術性的午後時光。

「大承」由弘千建設與日本百年鹿島建設中鹿開發、中鹿營造推出，基地三面臨路共766坪，原為中和紡織等建築，個案規畫三層樓高的裙樓，延續鄰近建築，基座搭配大稻埕傳統店屋四柱三窗的元素、拔高112.8米的頂樓天際線則原味呈現中和紡織仿巴洛克式立面。

業者表示，目前位於基地上的接待會館，即是將未來建築天際線的雍雅身段，提前落款成現在接待會館的內外空間，並透過兩棟建築新舊交融的對話，讓人提前領略「大承」傳統與現代無縫接軌，宛如美術館般的百年華貴生活風采。

個案由老牌代銷甲桂林廣告負責銷售，成立近40年的甲桂林廣告，擅長運用創意概念與敘事能力，拉近客戶與建築的距離，市場認為是最會講老城區故事，也是最敢砸錢、打造特色接待會館的業者之一。

甲桂林表示，為了經營建築畫面，提供業主最佳的規劃建議，也讓客戶理解建築，甲桂林團隊在專業美學上不斷與時俱進，除了走遍全世界各大都會，深度考察從建築外觀、工程到材料等知識之外，更秉持將藝術融入生活，呈現美學態度的精神，長期贊助台灣藝術。

尤其針對當代充滿潛力的新銳藝術家，不定期舉辦藝術特展，例如舉辦「永康街藝術季」、在北美館舉辦「路易.康：建築之境」巡迴回顧展、聽見幸福建築音樂會、贊助北美館江賢二先生回顧展等。

「大承」接待會館也經常舉辦多項美學策展，邀請包括大稻埕在地油水投影藝術家「白油」、臺灣當代舞團-翃舞製作等來此展演，讓「大承」交融在地藝術，落實「大稻埕美術館」的建築定位。 圖／業者提供 圖／業者提供 位於南京西路、迪化街的「大承」接待會館，26日舉辦「銅線編織藝術分享茶會」，邀請新銳藝術家洪郁雯，與甲桂林機構董事長曹瑞濱對談。圖／業者提供

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