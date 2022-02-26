「員林500個堅持」故事徵選圓滿落幕 146人獲鄉林頒獎

由鄉林建設（5531）主辦、鄉林文教基金會協辦「員林500個堅持」的故事徵選圓滿結束，鄉林集團董事長賴正鎰與彰化縣副縣長洪榮章今(26)日頒獎表揚入選的146位故事主角，此次透過文字描述在地人事物的精彩感動故事，串起許多在地及出外打拚的員林人記憶。

鄉林集團推崇員林人不分老中青堅持打拚、重視細節的傳承精神與驕傲，也邀歌手翁立友到場獻唱膾炙人口的「堅持」組曲，向員林人表達致敬之意。

這次獲選對象共分為五大類，分別為在地農業，人文藝術，以食為天，地方產業，傳奇人物等。

賴正鎰指出，過去員林人到外地打拚，現在越來越多人鮭魚返鄉，回到員林與在地耕耘且不斷擴大的產業，一起發展繁榮大員林。鄉林希望發掘更有深度的台灣人文與產業真善美，去年11月企劃號召「員林的500個堅持故事」徵選，獲得熱烈迴響。

他說，座落南彰化的員林，在地知名中小企業形成綿密的產業聚落，除了大家耳熟能詳的美利達自行車、正新輪胎、頂新集團，還有花農、葡萄農、紡織業、醬油廠等傳統產業與農業，更有布袋戲、傳統歌仔戲、轉型舞台劇創作的龍獅團等傳統文化傳承。

這些行業別的人，不乏有很多忠於原味，執著堅持，默默為地方奉獻的人。

洪榮章表示，員林有很多產業傳奇是其他縣市所沒有的，台灣自行車產業傲視全球，又以彰化的自行車零組件廠，獨占鰲頭，業者的堅持努力研發，外銷數字的持續成長有目共睹。

而且零組件是很講究精準細節的產業，容不得一絲誤差，研發與組裝團隊須對細節的完美堅持，具備共同信念才能辦到。他感謝鄉林建設與鄉林文教基金會挖掘這麼多感人故事，讓員林在地精神得以廣為流傳。

彰化是葡萄的故鄉，其中員林、大村、溪湖是全台遠近馳名的巨峰葡萄產地。近幾年氣候變化不定影響收成，多虧有許多對於葡萄種植相當執著與熱情的果農堅持，讓大家能吃到香甜的巨峰葡萄。

古月葡萄觀光果園的胡志豪，10年來堅持以友善農業的「草生栽培法」，慢慢提升土地養分與恢復健康，還養了雞鴨鵝在棚架下各司其職，負責吃蝸牛，蟲害，雜草等，維持果園的生態平衡，以農業善念來達成永續環境的想法，影響更多葡萄農加入這種新型態栽種法，健康土地種出更甜美果實。

連年奪得彰化縣優質紅龍果評鑑比賽冠軍的「蜜玄龍紅龍果園」，兄弟檔陳勝得、陳柄叡10年來堅持走有機栽培的路，不使用化肥，深信無毒、有機、高品質的農產才會有好價格，而且對地球資源與環境更加永續，還希望將火龍果這種深具營養且低熱量的水果推廣到全世界，讓火龍果成為台灣之光。

員林市振興里長謝堂權從長輩手裡接下芭樂園，但因921地震，銷路大減，他決定改轉種蜜棗，從一竅不通，有了台中農改場與中興大學農業教授的輔導協助下，自己嫁接種出新品種，從沒有特色芭樂園蛻變成炙手可熱的蜜棗觀光果園，20年來為員林農業貢獻心力，也成為縣農會代表，為里民與農民爭取福利。

此外，徵文中也發掘更多堅持的故事，像是水電工轉職變成四座樂活養雞場主人，每天提供健康新鮮雞蛋的王武隆；37年來堅持追逐各國慶典的高空焰火攝影的銀行員呂展源，寫下了平凡人生中的不平凡，成為「花火攝影達人」；口足畫家張永銘以嘴咬筆創作，自創的「點畫」畫風，21年來創作生涯中累積了200幅畫作。

賴正鎰強調，員林人堅持的精神，與鄉林創立42年來始終堅持打造極致生活美學相同，以「堅持執著、品質保證」作為鄉林核心經營理念相同，獲喜愛鄉林與涵碧樓品牌的國人青睞。

今天出席來賓，還包括立委陳素月、前立委鄭汝芬、法務部前次長郭林勇、縣議員張錦昆、員林市長游振雄、員林市代表會主席賴東位、員林市農會總幹事黃豐盛等人。

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