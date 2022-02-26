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NISSAN KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」 限量登場

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
NISSAN KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」 限量登場。裕日車提供
NISSAN KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」 限量登場。裕日車提供

裕日車代理NISSAN緊貼潮流市場，《蝙蝠俠》預計3月在台上映，裕日車同步與華納影業合作，今天正式推出限量視覺感強烈的時尚黑化外觀KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」，並標配豐富的NIM智行科技，讓「夜行版」同時擁有時尚及安全雙重亮點。

國內疫情減緩，民眾又開始出現出遊潮，消費者換車的意願更強，裕日車搶攻熱門電影商機，影迷期盼的《蝙蝠俠》電影將於3月3日在台上映，NISSAN與華納兄弟共同宣傳，除推出限量KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」，裕日車表示，NISSAN KICKS「夜行版」限量600台，超值優惠價76.5萬元；NISSAN X-TRAIL「夜行版」限量100台，超值優惠價96.9萬元起。

考量年輕人買車愈來愈講究獨特性，瞄準年輕世代的購車需求味蕾，自2月26日起至3月31日止，入主KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」，可再享「NISSAN 安全新視野」購車優惠專案，免費升級「Xmiro2 電子智慧後視鏡」價值1.98萬元，並享NISSAN購車週週抽「SHARP 70吋4K 電視」價值4.29萬元抽獎活動。

擁有「時尚黑化外觀」的NISSAN KICKS「夜行版」，運用黑色視覺設計增添神祕感，專屬的時尚黑化外觀包含暗黑跳色外觀、暗黑V-MOTION、暗黑鯊魚鰭天線、暗黑車頂架、暗黑鋁圈及暗黑後視鏡，賦予KICKS「夜行版」獨特酷黑個性。NISSAN KICKS「夜行版」限量600台，超值優惠價76.5萬元。

NISSAN X-TRAIL「夜行版」同樣搭載「時尚黑化外觀」，打造極具個性的特色限量車款，專屬時尚黑化外觀包含暗黑鋁圈、暗黑鯊魚鰭天線、暗黑後視鏡；限量100台，超值優惠價96.9萬元起。後疫情時代，裕日車搶攻換車潮，透過不定期推出嶄新特仕車款的方式，並搭配代言人活動提供消費者更多個性化的車款選擇。

此外，《蝙蝠俠》電影將於3月3日在台上映，NISSAN與華納兄弟共同宣傳，為讓民眾進一步感受親臨高譚市電影場景的特殊體驗，NISSAN與台灣知名3D地景藝術家蘇家賢老師共同合作，於2月26日至2月28日連假期間，在新北市板橋大遠百舉辦NISSAN KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」外展上市活動，特別以創新多元藝術巧妙連結藝術與空間，打造高譚市電影場景，華納兄弟等身蝙蝠俠FRP公仔模型將親臨現場，創造汽車、電影及3D地景藝術的三重結合。

NISSAN與知名3D地景藝術家合作，於2月26日至2月28日在板橋大遠百，舉辦KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」外展上市活動，創造汽車、電影及3D地景藝術的三重結合。裕日車提供
NISSAN與知名3D地景藝術家合作，於2月26日至2月28日在板橋大遠百，舉辦KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」外展上市活動，創造汽車、電影及3D地景藝術的三重結合。裕日車提供

電影 裕日車 蝙蝠俠

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