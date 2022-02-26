大陳都更單元1、4整合加速 最快今年第三季可招商

新北住都中心推動永和大陳地區都更案，其中單元1、4在去年底召開首次地區說明會後，經住都中心加速整合凝聚地方改建共識，昨(2/25)日住都中心董事會審議通過該案投資計畫書，拍板推動時程，今年第一季將完成現況建物測量，最快今年第三季啟動招商，今年底或明年初就能與出資人簽約。

新北住都中心指出，大陳更新單元3將於3月12日召開自辦公聽會，對住戶說明未來規劃等內容，並將創全國之先，利用3D模擬實境協助住戶進行選配，預計4月底申請市府審查。

有賴於大陳單元3的成功，住都中心在更新單元1、4的整合狀況趨向樂觀，目前經初步統計同意參與都更比例達6成以上，其中，單元1的面積總計約4792坪，現有316住戶，公有土地比率占55%；單元4的面積總計約3840坪，現有342住戶，公有土地比率為42%，住都中心駐點「推陳∙出新站」則擴大規模，持續提供民眾專業諮詢服務。

大陳地區內多數建物屋齡都超過40年，屋況傾頹老舊、增改建情形嚴重，且巷弄狹小、居住環境欠佳，影響人車通行及消防救災動線，形成公共安全疑慮。未來更新重建後，可加強建物耐震強度及防災安全性，透過整體性的環境規劃，提升居民的居住品質。

新北住都中心董事長陳純敬表示，住都中心為專責辦理公辦都更的行政法人，相較於民間業者更能有效率推動與執行都更程序，強化公私部門協調與民眾信任，改善市民居住環境，落實市長侯友宜「永續城市、安居樂業」的市政目標。 住都中心駐點「推陳∙出新站」將擴大規模，持續提供大陳地區住戶專業諮詢服務。圖／新北住都中心提供

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