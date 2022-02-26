快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

桃園機場開航43周年 董總感謝同仁付出

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
桃園國際機場今（26）日開航屆滿43周年。圖/桃機公司提供
桃園國際機場今（26）日開航屆滿43周年。圖/桃機公司提供

桃園國際機場今（26）日開航滿43周年，桃機公司董事長林國顯在週年前夕寫信給所有員工，指出在疫情壟罩下，感謝員工的努力與奉獻，並期許大家能以身為桃機人為榮，在變局中找出轉型契機，未來持續扮演防守國門、守護台灣經濟的角色。總經理但昭璧也特別透過航廈廣播向同仁傳達感謝，更與旅客分享這珍貴的時刻。

林國顯以「Together we go further! 桃園機場飛躍43」為題，信中表示過去兩年對桃園機場發展是一段意想不到的歷程，去年更經歷旅運量最低的一年，但員工們未見鬆懈，無論何時都可以看到同仁在各個角落默默付出的身影。先前他曾用組織運作的4P（People, Policy, Property, Public image）期許大家，在這波疫情之下，同仁（People）面對變局迅速應變、因應政策（Policy）靈活調整、獲得國內及國際肯定（Public image）、全面持續提升軟硬體建設（Property），將此精神發揮至極致。面對未來，桃園機場還有很多精彩的藍圖要擘劃實踐，期許大家一起大步前行邁向榮景。

桃機公司總經理但昭璧於廣播中指出，疫情導致旅運量減少，航廈也不如以往熱鬧，但在所有員工的堅守崗位下，桃園機場仍然維持著正常運作，為民眾、旅客、行李和貨物提供最高水準的服務。他勉勵同仁利用這段時間做好準備，以迎接美好榮景的回來。這段廣播於當日上午10點、下午3點與晚上8點播放，以鼓勵及感謝員工對機場營運的付出。

桃園機場自1979年開航，啟用時只有一條跑道、一座航廈。時至今日，在國際機場協會（Airports Council International, ACI）的分組規則下，桃園機場已屬於旅運量4,000萬以上的「大聯盟」等級機場。2021年機場公司在疫情指揮中心指導下嚴守國門防疫、利用疫情航班減少之際完成南跑道整建、啟動第三航廈土建/機電工程；航空貨運量達281萬噸創歷史新高，名列亞洲前四大貨運吞吐量機。在國際評比方面，桃園機場在Skytrax 「2021 Covid-19 Airport Excellence Awards」獎項中，獲選為全球前10名最乾淨機場，更連續兩年獲得國際機場協會頒發「傾聽旅客心聲認證」，表現獲得國際肯定。

慶祝開航43周年，機場公司規劃「攜手前行，感謝有您」祝福分享活動，即日起於桃園機場官方臉書粉絲團，留下您對所有桃園機場夥伴的感謝與祝福，就有機會獲得專屬國門香氛釦及口罩組禮盒，與國人一同分享此一里程碑。

桃園機場 疫情

延伸閱讀

桃園機場今迎開航43周年 董事長及總經理感謝同仁付出

提升桃機第一線防疫裝備 企業捐贈6000個N95口罩

桃機防疫車隊再添利器 紫外線空氣除菌機守護乘車空間

春節連假飛離島快篩「結果均陰性」 5機場續供快篩服務

相關新聞

管理錦囊／QCDTS專案危機處理

全球IC的供應，因為車用市場需求激增，排擠到其他市場的產能供需，只能被動的接受配給，如果好不容易買到的IC，卻發現有品質...

大陳都更單元1、4整合加速 最快今年第三季可招商

新北住都中心推動永和大陳地區都更案，其中單元1、4在去年底召開首次地區說明會後，經住都中心加速整合凝聚地方改建共識，昨(...

新埔梨穗凍傷不開花結果 關西草莓水傷果農忍痛摘爛莓

日前寒流加上連日降雨，新竹縣關西草莓、新埔高接梨穗陸續傳出災情，縣府農業處農糧科統計，截至24日已接獲公所通報，新埔有2...

長榮國際變天 弟弟派勝出

長榮集團大房三兄弟分兩派互不相讓，主戰場控股公司長榮國際昨天改選董監，最關鍵之處是二房張國煒與其母李玉美的百分之七少數股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。