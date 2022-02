桃園機場開航43周年 董總感謝同仁付出

桃園國際機場今(26)日開航滿43周年,桃機公司董事長林國顯在週年前夕寫信給所有員工,指出在疫情壟罩下,感謝員工的努力與奉獻,並期許大家能以身為桃機人為榮,在變局中找出轉型契機,未來持續扮演防守國門、守護台灣經濟的角色。總經理但昭璧也特別透過航廈廣播向同仁傳達感謝,更與旅客分享這珍貴的時刻。

林國顯以「Together we go further! 桃園機場飛躍43」為題,信中表示過去兩年對桃園機場發展是一段意想不到的歷程,去年更經歷旅運量最低的一年,但員工們未見鬆懈,無論何時都可以看到同仁在各個角落默默付出的身影。先前他曾用組織運作的4P(People, Policy, Property, Public image)期許大家,在這波疫情之下,同仁(People)面對變局迅速應變、因應政策(Policy)靈活調整、獲得國內及國際肯定(Public image)、全面持續提升軟硬體建設(Property),將此精神發揮至極致。面對未來,桃園機場還有很多精彩的藍圖要擘劃實踐,期許大家一起大步前行邁向榮景。

桃機公司總經理但昭璧於廣播中指出,疫情導致旅運量減少,航廈也不如以往熱鬧,但在所有員工的堅守崗位下,桃園機場仍然維持著正常運作,為民眾、旅客、行李和貨物提供最高水準的服務。他勉勵同仁利用這段時間做好準備,以迎接美好榮景的回來。這段廣播於當日上午10點、下午3點與晚上8點播放,以鼓勵及感謝員工對機場營運的付出。

桃園機場自1979年開航,啟用時只有一條跑道、一座航廈。時至今日,在國際機場協會(Airports Council International, ACI)的分組規則下,桃園機場已屬於旅運量4,000萬以上的「大聯盟」等級機場。2021年機場公司在疫情指揮中心指導下嚴守國門防疫、利用疫情航班減少之際完成南跑道整建、啟動第三航廈土建/機電工程;航空貨運量達281萬噸創歷史新高,名列亞洲前四大貨運吞吐量機。在國際評比方面,桃園機場在Skytrax 「2021 Covid-19 Airport Excellence Awards」獎項中,獲選為全球前10名最乾淨機場,更連續兩年獲得國際機場協會頒發「傾聽旅客心聲認證」,表現獲得國際肯定。

慶祝開航43周年,機場公司規劃「攜手前行,感謝有您」祝福分享活動,即日起於桃園機場官方臉書粉絲團,留下您對所有桃園機場夥伴的感謝與祝福,就有機會獲得專屬國門香氛釦及口罩組禮盒,與國人一同分享此一里程碑。

商品推薦