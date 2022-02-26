柔道男神楊勇緯代言 禾聯空調打造全新健康居家型態

台灣智慧家電大廠禾聯碩（5283），今（26）日舉行2022禾聯空調新產品暨代言人發表會。邀請同樣為台灣在地土生土長，2021年東京奧運銀牌、柔道世界排名第一的「楊勇緯」擔任年度代言人，強調禾聯碩空調新品全域循環、芬多殺菌2.0、沼氣防護功能，雙方同是以「台灣精神」為出發，同時也都強調要「好好呼吸」攜手讓全世界看見台灣。

禾聯今年推出全新變頻空調商品「沼氣防護清淨旗艦型」，採用對地球環保傷害更少、效能更高的R32新環保冷媒。而在疫情期間，禾聯要與民眾「好好呼吸」。禾聯空調於舒適度、耐用性、殺菌功能等機能全方位提升，透過全域循環、芬多殺菌2.0、沼氣防護、i乾淨等產品功能，可免除病毒威脅，打造「全新健康居家型態」！讓消費者宅在家也能享受清淨、舒適的環境。

針對冷熱空氣對流，可進行「上下左右及直吹」，五種風向變化的5D氣流功能；並具備同級產品中規格更好的7段可調風速設計，打造居家全區域的高舒適度。

禾聯表示，在去年日本東京奧運尚未結束，在楊勇緯獲獎之後，該公司就開積極聯絡，希望能爭取由於楊勇緯代言今年禾聯新產品，主要因為楊勇緯和禾聯都是出自台股本土，而楊勇緯在奧運場上的拼戰精神，也能代表該公司在台灣市場成長茁壯，在相當代言邀約下，最後禾聯終能成功請楊勇緯代言，代言並簽約至三年後的巴黎奧運。

楊勇緯也表示，在柔道賽場上，運動員勝負之間能「控制呼吸」、找出致勝的關鍵時間點，常是決勝的關鍵，而控制呼吸和禾聯強調給消費者「好好呼吸」相互呼應，成為此次產品代言的最大焦點。

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