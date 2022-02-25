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桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

閒置20年大樓華麗轉身！台中鳳凰酒店打造柳川新地標

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
酒店9樓特別以太空元素設置豐富多元的「星際樂園」主題遊戲區。記者宋健生/攝影
酒店9樓特別以太空元素設置豐富多元的「星際樂園」主題遊戲區。記者宋健生/攝影

閒置逾20年的台中柳川大樓華麗轉身！全新打造、擁有260間客房的「台中鳳凰酒店」預訂6月正式開幕；這間親子酒店自1月中試營運以來，平均住房率超過六成，228連假更是接近九成，市場反應熱絡。

台中柳川大樓位於台中市中區柳川東路與民權路交叉口，為28層樓的住商混合大樓，地下1層至地上10層商場原設計作為百貨公司，於1997年1月取得使用執照後即未曾使用，超過8,000坪的毛胚商場大樓閒置逾20年。

另外，商場樓上自11樓至28樓則為廣擎天套房，約有700餘戶。

柳川大樓地下1層至地上10層的產權為台灣金聯資產管理公司所有，因建物量體過大，台灣金聯希望尋求具有信譽且有豐富經營能力的業者合作，創造開發效益。

2018年6月14日，台灣金聯與宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店業主寶宏建設轉投資的鳳凰酒店管理顧問公司簽訂租賃契約，租期20年，共同投入超過7億元整建為親子酒店，整建面積達8,200餘坪。

目前，酒店地下1樓規劃為水星會所(多功能宴會廳)，1樓為銀河大堂、太空酒吧，2樓區域為可容納450人的鳳凰食號(自助餐餐廳)，3至10樓為客房。

其中，又以8樓到10樓卡樂親子主題客房最吸睛，每間親子房都有可愛帥氣的跑車兒童床，而為服務親子旅客，9樓特別以太空元素設置豐富多元的「星際樂園(主題遊戲區)」，以及適合全年齡層的健身房。

「星際樂園」主題遊戲區目前規劃有太空火箭探索樂園、宇宙漫步銀河探索樂園、角色扮演區、彩虹競賽車道，以及波浪型三滑道、銀河黑洞繩網等多種體驗設施。

「鳳凰食號」更大膽創下飯店業先例，從上午7點到下午1點持續供應台、日、韓、東南亞、西式等多國料理，以及動手作食物的DIY區、兒童遊憩區，讓父母親吃得放心，小孩玩得開心，另外還有星巴克咖啡無限暢飲。

鳳凰酒店管理顧問副理林怡君表示，台中舊城區是台灣第一個都市計畫的城市，舊城區內有台中最優美的柳川、古蹟、歷史建築等。坐落在柳川畔的台中鳳凰酒店今年1月14日起試營運，可望成為柳川新亮點，讓台中舊城區風華再現。

礁溪長榮鳳凰酒店為五星級國際觀光旅館，經營團隊鳳凰酒店管理顧問公司，多次榮獲「台灣服務業大評鑑」金牌大賞、Hotel.com「最受歡迎旅宿金獎」、Tripadvisor台灣「前25大飯店」等，經營實績獲得肯定。

2樓區域為可容納450人的「鳳凰食號」自助餐餐廳。記者宋健生/攝影
2樓區域為可容納450人的「鳳凰食號」自助餐餐廳。記者宋健生/攝影
主題遊戲區規劃有角色扮演區、彩虹競賽車道等多種體驗設施。記者宋健生/攝影
主題遊戲區規劃有角色扮演區、彩虹競賽車道等多種體驗設施。記者宋健生/攝影
柳川大樓華麗轉身！全新打造、擁有260間客房的「台中鳳凰酒店」。記者宋健生/攝影
柳川大樓華麗轉身！全新打造、擁有260間客房的「台中鳳凰酒店」。記者宋健生/攝影
卡樂親子主題客房很吸睛，每間親子房都有可愛帥氣的跑車兒童床。記者宋健生/攝影
卡樂親子主題客房很吸睛，每間親子房都有可愛帥氣的跑車兒童床。記者宋健生/攝影

親子 太空

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