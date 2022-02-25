「羽研山水」游文富個展 快閃「裕翔研山」會館

北屯十期新推指標建案「裕翔研山」，邀請台灣當代藝術家游文富在接待會館舉辦「羽研山水」藝術個展，展期自2月26日起至4月24日止，邀請市民就近走向融入藝術基因的接待會館，欣賞羽化的山水藝術幻境。

「羽研山水」是游文富以「羽毛」為藝術語言，挑戰傳統二維平面水墨畫，所創作的三維立體水墨山水畫與人物畫。其中還有多件精心打造白色藝術羽燈，羽化出一道山中雲霧或白色水瀑，成為生活的美麗遇見。

游文富出生於雲林，後遷居南投，曾經任職於空軍，退伍後從事藝術創作。

他從生命經驗中發掘藝術題材，陸續以象徵飛翔之夢的羽毛，和根植生長土地的竹子作為創作媒介，作品包含紙上的水墨畫，融入空間與建築的裝飾，甚至扎根農田、山、海，成為巨大的地景藝術，深具個人風格與感官震撼。

游文富總覺得鳥類的羽毛應該屬於三維空間的媒材，在母體時(鳥類)是飛行，應用在平面繪畫上也應是如此。

此次在「研山」的展覽中，游文富試圖在平面的中國山水畫意境上，加上羽毛的語彙，讓傳統山水畫由二維跳出三維再到山水人物上，讓山水更有當代的新創意。

而在空間裡，則以純白羽毛與竹枝所構成的羽燈串聯展場，似乎是山水中的雲霧，也是山水中的留白意境，也或是山水中一道道飛瀑，那是投入山水中的四維想像，是羽研山水，也是重新詮釋的「語言」山水。

「裕翔研山」是裕盛建築團隊規劃的第六件建築作品，座落於十期雙公園與葳格文教生活圈。此案基地670坪，規劃地上18樓、地下三層建築，住家共68戶，約47至50坪的大三房、四房格局，每坪單價38萬至45萬元，總銷15億元。

此案延續裕盛建築團隊一貫打造「適居建築」信念，特別攜手吳書原景觀設計師(2018台中花博景觀設計推手)與新一代傑出建築人彭文苑建築師，延伸城市綠意與基地自然。

建築外觀設計則取意山水畫手法，層疊水平與垂直綠意作為建築立面，讓回家的感受就像走近一座山。「裕翔研山」去年第4季進場，目前銷售已破七成，購屋客層以換屋族為主，被視為北十期的指標建案。

裕盛建築團隊董事長張庚申說，為了分享建築x藝術之美，此次特別將「裕翔研山」接待會館，打造成為藝術文化交流場域，歡迎民眾前來欣賞。 「裕翔研山」規劃47至50坪的大三房、四房格局產品。記者宋健生/攝影 「羽研山水」游文富個展即日起在北屯十期「裕翔研山」接待會館展出。記者宋健生/攝影 裕盛建築團隊董事長張庚申。記者宋健生/攝影

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