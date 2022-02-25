俄烏衝突升溫 動力電池原料鎳產品價格恐上漲

近日俄烏衝突升溫，除了天然氣及原油大漲，也可能衝擊包括鋁、鎳、銅等在內的有色金屬供應。據TrendForce表示，鎳作為電動車動力電池製造的上游關鍵原料，在動力電池中主要用於三元正極材料的製造，2021年全球鎳礦產量約為270萬金屬噸，主要來自印尼、菲律賓和俄羅斯，其中俄羅斯鎳礦產量佔據全球總產量約9%（包括低、中、高品位镍），位居第三名。

目前新能源汽車市場滲透率正處於加速階段，且三元動力電池佔據了近一半的市場份額，意即車用動力電池所需的上游原料鎳需求將愈加旺盛，儘管現階段俄羅斯的鎳產品出口暫不受影響，然若俄烏關係持續惡化，短期內恐影響全球鎳供應，推升鎳價上漲，並進一步拉升終端如電動車產業的成本壓力。

TrendForce表示，若以中長期來看，由於近年來大多數鎳礦冶煉及加工新專案主要位於印尼等地，2021年印尼鎳礦產量占全球總產量約37%，隨著印尼針對該原料相關專案的集中投產，預計今年下半年將改善鎳的供需情況。TrendForce特別提到，關於印尼去年表示的禁礦出口政策，僅是禁止原礦出口，但不禁止中資企業如華友鈷業、青山集團、寧波力勤、格林美至印尼投資建設鎳礦的加工冶煉專案，故通過把鎳原礦冶煉成精礦，以及深加工產品是不受出口禁令影響。

從廠商供應狀況來看，全球前五大的大型鎳礦廠商當中，俄羅斯業者諾里爾斯克供應了全球約9%的鎳原料，其鎳礦生產及加工主要位於俄羅斯境內，占據俄羅斯整體產量約90%，且其高品位鎳產量更是占全球22%，位居全球第一。

接續為中國金川17%、瑞士嘉能可13%，以及巴西淡水河谷12%。TrendForce認為，據目前俄烏衝突的局勢，若出現歐美制裁俄羅斯的情形，由於諾里爾斯克生產及加工集中度高，可能會造成俄鎳流向變化，即原先流入歐美的俄鎳或將大量流入中國，故受制裁導致市占下滑的概率較小。

TrendForce表示，目前高鎳系三元正極材料（主要指NCM622、NCM811和NCA等鎳含量占比較高的三元材料）憑藉更高的能量密度、使用更少的貴金屬鈷原料兩大優勢，在三元正極材料中的市場占比迅速提升，市占率從2019年的10%提升至2021年近40%。高鎳化的發展意味著每噸三元正極材料對應鎳的消費需求上升，伴隨著新能源車在中國、歐美等地滲透率加速提升，市場對動力鋰電池需求強勁，整體鎳庫存持續下降，目前全球精煉鎳庫存僅餘10萬噸。在供需緊張的情形下，以2021年新能源汽車於全球市占率高達53%的中國市場來看，2021年中國電解鎳現貨市場價格已達每噸人民幣13~15萬元，2022年初已漲至每噸人民幣16~17萬元，不排除後續持續上漲的可能。

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