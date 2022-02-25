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長榮王國變天 張國煒母改變心意支持大房弟弟派逆轉勝
長榮集團大房三兄弟分裂成兩派互不相讓，主戰場控股公司長榮國際，今天改選董監，其中最關鍵之處，是二房張國煒與其母李玉美的7%少數股權。張國煒家原本選擇隔山觀虎鬥，關注但不介入、出席卻不投票，但今天卻突然「改變心意」，投給弟弟派，讓弟弟派的張國明與張國政聯盟取得過半的3董1監，贏得兆元王國經營權。
至於張國煒家改變心意的理由原因為何？尚不得而知。今天由張榮發次子張國明，及張榮發女婿鄭深池領軍，張榮發長子、大房大哥張國華也出席。選舉結果：弟弟派的3名董事為凱明公司、祥陽基金會、聖世公司，監察人為政慧基金會。哥哥派的2名董事為張國華、現任長榮國際董事長柯麗卿、監察人為御公司。依法將在15天內選出新任董事長。
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