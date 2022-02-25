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獨／長榮大房弟弟派 搶下長榮國際經營權
長榮國際今（25）日舉行股東臨時會，長榮國際經營權變天，這次共選出5董2監，會議約研後9分鐘開始，張國明、張國政為主的股東當拿下多數席次，兩兄弟推出的凱明投資，祥陽投資及聖世投資各拿下一席董事，另外，政慧基金會則拿下1席監察人。
據了解，因為張國煒的媽媽轉向支持張國明、張國政，所以今天股東會改選全面逆轉，長榮國際今天股東會變天後，由於長榮國際是長榮海運的最大股東，未來將牽動長榮集團相關經營權。
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