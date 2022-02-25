北屯交易量連七年台中居冠 交屋考驗品牌建商售服實力

台中市北屯區近幾年交易量劇增，尤其是廍子地區受益大型建設、開發案影響，交易量遠超其它區域，成為中台灣交易最熱地域，盤點近幾年各區交易資訊，北屯區已連續七年獨占鰲頭。

但隨之而來的龐大交屋量，也衝擊到驗屋量能，其中包括總太、惠宇、德鑫等建商，為預防驗屋量能緊縮問題，紛紛超前布署為住戶提供專屬服務方案。

根據台中市地政局公布買賣移轉棟數資料顯示，北屯區2021年以9,559棟成為台中交易量之冠，相較於2016年的5,542棟交易量，短短5年間便成長了72%。

進一步觀察104實價網資料顯示，近一年台中市完成交屋的預售案有79棟，光是在北屯區的預售案就有19棟，北屯區不但是交易量之冠，也是各家建商非常看好的區域，但在交屋之餘也考驗著該地區的驗屋量能。

永慶不動產北屯十期生態園區店科長廖啟元表示，交屋熱潮伴隨而來的驗屋問題漸趨明顯，民眾通常會另外花錢找專門的驗屋公司來進行查驗，近期便有品牌建商觀察到此現象，推出相關解決方案為住戶服務，不惜增加成本也要提供住戶良好的購屋體驗，亦為品牌建立起良好口碑。

在廍子推出造鎮系列的總太地產，便推出「八大品牌宣言」希望替消費者在承購房屋的過程，為自身的權益做把關，把生產製造到看屋購屋的過程完整架構起來做一條龍服務，提醒消費者在每個階段要注意的重點，亦不斷的自我要求以提升品質。

其中，總太在驗屋階段藉由五道嚴謹檢驗流程及第三方公證單位把關，確保每一位住戶的權益，讓住戶入住時可以更加安心與放心，目前「總太共好MELODY」、「總太聚作」陸續迎來交屋熱潮，近日便已展開內部「自主驗屋」流程為住戶進行嚴格把關。

而惠宇建設同樣也為了加強服務品質，推出工程單位與客服同仁雙重複檢，並加上專屬維修團隊為建築進行保固服務，讓住戶住得更加安心。

另外，德鑫建設給出「百年建築、百年安全」的承諾，為甫交屋的住戶強化保障，設立線上維修登錄服務，透過24小時線上留言系統，可隨時登錄維修訊息，加強售後服務。 建商展開內部「自主驗屋」流程，為住戶進行嚴格把關。記者宋健生/攝影

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