基隆捷運沿線4站去年漲1成 房價領先建設但動工才算數

行政院宣布基隆捷運計畫定案，從基隆八堵到台北市南港共有13站，預計2032年通車，住商機構企研室依據實價登錄資料，統計目前預定站點周邊去年(2021)及前年(2020)房價，其中八堵、百福、北五堵及汐止區公所漲幅都在10%以上，而八堵站均價每坪僅15.4萬元，則是沿線價格最低、漲幅卻高的站點。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，去年房市熱潮席捲全台，具有話題性的低價蛋白區房價拉抬力道強勁，尤其北北基生活圈中基隆房價相對親民，因此在房價上升坡段更能吸引買方目光。

綜觀基隆捷運預定車站周邊房價，以位於基隆市內的站點價格最低，從八堵到北五堵的五站均價約在每坪15至22萬元，位在新北市汐止區的站點周邊房價約每坪21到35萬元，而台北市南港區則平均房價落在6字頭。其中八堵、百福、北五堵及汐止區公所漲幅都在10%以上

大家房屋基隆七堵加盟店店東林小惠指出，基隆捷運沿線自住密度高，近幾年房價與市場大盤一起向上發展，房價有顯著的成長，尤其沿線中古屋居多，許多區域素地稀缺，若基隆捷運動工，七堵站因周邊尚有土地，應最具有開發潛力。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，許多買方及投資人會依循軌道路線購屋，但路線、站點選定到實際動工之間還有許多變數，過去也發生路線變動的情況，建議隨建設買房以確定動工後再著手較為保險，避免議題撲空。

商品推薦