再貴也嚇不退？大安區建案銷售率80% 居台北之冠

住展雜誌統計，去年北台灣新建案共賣出近4萬戶，平均銷售率達60％，連續五年成長，新竹地區新建案平均銷售率77%，北台灣最高，尤以偏鄉竹東、芎林、新埔買氣最火爆，去年銷售率均超過9成以上。

台北市2021年銷售率也達67％，銷售率最高的行政區依序為大安區，高達80%，每推出十間房子就有八間順利賣掉。

住展雜誌研發長何世昌表示，大安區為北市房價最貴的行政區，去年銷售率竟居全市之冠，意味著大安區黃金門牌並未褪色，購屋族打死不退，再辛苦也想拚一間大安區房子。

根據住展統計，2021年北台灣新成屋、預售屋建案總規劃戶數共計90,473戶，扣除建商保留戶、股東戶與地主分回戶後，釋出到市面銷售的可售戶數為65,407戶，累計成交戶數為39,333戶，剩餘戶數為26,074戶，平均銷售率約為60％。

與2020年相比，由於2021年可售戶數年減9,675戶的緣故，成交戶數減少3,880戶，剩餘戶數也減少4,757戶，但平均銷售率上升至60％，比2020年銷售率成長1.78個百分點。

何世昌表示，北台灣新建案銷售率已連續5年正成長，且持續處於多空分水嶺50％之上，顯示新建案市場依然穩健，預估今年銷售率依然可以維持在5成以上，這將是房價穩定上揚最大的支撐來源。

新竹地區是2021年新建案銷售率最高的地方，銷售率高達約77.5％，較2020年成長6.9個百分點，且已連續兩年突破7成，市況火熱。

其中竹東、芎林、新埔等地，去年銷售率均超過9成以上，主要是精華區房價暴漲下，消費者轉向周邊相對低價區購屋。新竹市高價區東區、北區等銷售率也達到8成以上，表現亦不俗。由於新竹房市買氣蓬勃，今年房價可能還有強勁成長的空間。

台北市2021年銷售率約67.6％，比2020年略降1個百分點，銷售率最高的行政區依序為大安、南港、中山、文山、士林等區；其中，大安與南港都達到8成以上，中山與文山則逾7成。

去年台北市推案主流為30坪以下小宅，蛋黃、蛋白區的買氣都很穩健，只有大坪數房型與高價案比例偏多的松山區銷售率低於5成，表現相對遜色。

新北市2021年銷售率約59.7％，較2020年成長6.8個百分點，銷售率最突出的是三峽、樹林與蘆洲，三個行政區銷售率均逾9成，主因是供給量極少，新建案大多公開沒多久就能順利完銷。

桃園2021年銷售率約54.7％，比2020年衰退3.5個百分點。由於2021年桃園平均房價大漲逾一成以上，桃園、青埔、南崁、A7等地房價與新北市蛋白區價差減少，尤其青埔、南崁均價已逼近4字頭，導致大台北輕移民買盤流向新北房價水準相近或低價蛋白區，如林口、鶯歌等地因此受惠；由於客源流失的緣故，桃園建案銷售率因此受到衝擊。

何世昌認為，雖然政府將不斷打房與即將進入升息循環，但我國經濟成長率保持強勁成長，又因通膨陰霾推升購屋需求，以及供需失衡的狀況仍未有解，整體環境對房市有利，預估2022年全年銷售率仍可逾5成以上，多頭不易遭到逆轉。 資料來源／住展雜誌 資料來源／住展雜誌

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