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先漲了！基捷沿線4站去年漲一成 這站一坪15萬元

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
八堵站。取自google map
八堵站。取自google map

行政院長宣布基隆捷運計畫定案，從基隆八堵到台北市南港共有13站，預計2032年通車，住商機構企研室依據實價登錄資料，統計目前預定站點周邊近二年房價，八堵、百福、北五堵及汐止區公所漲幅都在10%以上。沿線價格最低在八堵站，均價每坪僅15.4萬元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，去年房市熱潮席捲全台，具有話題性的低價區域房價拉抬力道強勁，尤其北北基生活圈中基隆房價相對親民，因此在房價上升坡段更能吸引買方目光。

不過住商不動產企研室經理徐佳馨表示，軌道建設雖對區域機能、房價有正向幫助，但路線、站點選定到實際動工之間還有許多變數，過去也發生路線變動的情況，建議隨建設買房的人，待確定動工後再著手較為保險，以免議題撲空。

根據住商統計基隆捷運預定車站周邊房價，以位於基隆市的站點價格最低，從八堵到北五堵的五站均價約在每坪15至22萬元，位在新北市汐止區的站點周邊房價約每坪21到35萬元，台北市南港區則平均房價落在6字頭。

從2020年到2021年漲幅大的站大多落在基隆市及新北市汐止區，基隆市就有三站漲幅在10%以上。

大家房屋基隆七堵加盟店店東林小惠指出，基隆捷運沿線自住密度高，近幾年房價與市場大盤一起向上發展，房價有顯著的成長，尤其沿線中古屋居多，許多區域素地稀缺，建商的購地成本越來越高，因此新案的價格也逐漸走高。

如七堵到百福各站周邊，新建案成交價可落在每坪28至30萬之間，買方對於價格的接受度明顯提高，價格有高度漲幅的區域主要受到新屋價格帶動，若基隆捷運動工，七堵站因周邊尚有土地，應最具有開發潛力，後市可期。

基隆捷運房價。資料來源／住商不動產
基隆捷運房價。資料來源／住商不動產

房價 捷運 建商

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