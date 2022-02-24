瘋了？網稱湖口一坪漲到50萬元 在地房仲這麼說

日前有網友在PTT發文表示，竹北現在房價很貴，周圍的新豐、湖口補漲，未來可能漲到50萬元。東森房屋研究中心統計實價登錄系統指出，湖口鄉目前電梯大樓電梯均價一坪約17萬，最多賣到20多萬，華廈16萬，公寓13.8萬元，離50萬元非常遙遠。

不過，東森房屋湖口王爺壟加盟店東曾翊帆表示，十年前湖口的重劃區土地，一坪11、12萬元還乏人問津，如今每坪已漲破30萬元，推估未來建案開價至少22萬元起跳。他認為湖口房價漲到一坪50萬，「有這個可能，一切都是時間問題」。

東森房屋表示，湖口房市近年受王爺壟重劃區及新豐重劃區等發展題材帶動，吸引科技新貴青睞，擾動湖口過去「湖」面平靜的房價。近三年電梯大樓漲幅約一成，公寓漲約24%，華廈產品上漲約2%。

曾翊帆表示，湖口的交易熱點分別為湖口前站、後站及王爺壟重劃區。前站以中正路、中山路商圈為首；後站則集中在成功路及明德街；而重劃區則由中山路一路連接到省道。

他說，湖口地理位置近竹科鄉鎮，區域內房價平易近人，不僅往南吸竹科客，往北引桃園首購族，且當地尚有湖口工業區提供充足之工作機會，因此當地自用買盤可謂相當穩固。

曾翊帆表示，王爺壟重劃區是湖口房市引擎，以電梯大樓指標建案「湖心大苑」來說，在去年疫情前單價約落在16~17萬元間，三房兩廳加車位總價落在700多萬元。下半年這波全台房市飆漲，讓該案之單價一路站上22萬，總價則已漲至880萬元以上。

曾翊帆表示，重劃區內之新透天與中古透天目前行情在1,300萬~1,500萬元間，此外，亦有建商推出2,000~3,000萬元之高總價透天，主打高資產客戶。

前後站屋齡至少20年之中古透天行情則在1,200~1,500萬元區帶，中古大樓行情則依地點不同而有所差別，前後站精華地段之產品單價多落在17~18萬元間，遠離市區之產品價格則在12~13萬元間不等。

曾翊帆表示，過去公寓產品總價較低，200多萬元即可入手三房兩廳加車位之產品，但由於整體房市飆升，使得即便公寓有著高於其他產品之漲幅，但以目前300多萬元甚至到400萬元的行情，對於購屋預算有限之客戶而言，仍相當實惠。

對於湖口房市，曾翊帆表示，目前市場不僅缺房也缺地，以目前重劃區單坪土地破30萬元之行情來看，未來建案開價至少二字頭起跳。 新竹縣湖口鄉各類產品近3年平均單價漲幅。資料來源／東森房屋

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