逸達罕見疾病新藥FP-045授權給土耳其及中東七國市場

逸達（6576）今（23）日晚間宣布，該公司與土耳其製藥公司TRPharm今日共同簽訂逸達研發之新成分新藥醛去氫酶活化劑（ALDH2 Activator）FP-045之土耳其與中東七國獨家授權合約。

逸達表示，這七個中東國家包含黎巴嫩、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特、卡達及阿曼等國，TRPharm將與逸達共同開發該藥品，並由TRPharm負責該授權地區之市場商品化以及銷售。

逸達開發的FP-045為高口服吸收及高選擇性的ALDH2活化劑，用以治療范可尼貧血症（Fanconi Anemia）以及其他骨髓病變等罕見疾病。由於土耳其及其周邊地區在范可尼貧血症及其他罕見疾病領域之盛行率高，逸達與TRPharm雙方首先將共同合作加速FP-045於范可尼貧血症之二期臨床實驗進展。

依據本授權合約，逸達將擁有所有在該地區執行之臨床試驗數據，並可納入 FP-045於范可尼貧血症之全球二期臨床試驗以及後續藥證申請資料中。本案授權金為FP-045 於授權區域獲准上市後之權利金，逸達將擁有相當比例的產品銷售分潤。TRPharm將負責該藥品在授權市場之藥證申請以及商業化成本。

逸達生技創辦人暨董事長簡銘達博士表示，這是繼2017年9月逸達將前列腺癌新劑型新藥Camcevi授權TRPharm後再度合作，很高興能和TRPharm加深合作關係並拓展新興市場；TRPharm開發、註冊以及行銷含血液學等罕見疾病類複雜藥品的成功經驗，讓逸達對與TRPharm合作深具信心，也非常期待能加速臨床試驗進展。

TRPharm總經理İsmet Ince說，TRPharm公司的目標是成為結合人類健康與創新解決方案之成功平台，沒有比與逸達合作開發FP-045更好的實例。范可尼貧血症在土耳其地區盛行率高，很高興能有機會在此疾病領域貢獻心力，並為重大未滿足需求之病患提供幫助。本次合作亦代表TRPharm研發方式的重要轉變，是多年來開發的一系列獨特能力之頂峰，公司非常有信心可以為此次合作迅速取得成功做出重大貢獻。

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