高力國際：商用不動產市場延續復甦態勢

高力國際今（23）日發布2022年亞太區投資人展望報告，指出300位以上的受訪者，有高達84%的投資人，對今年經濟前景持穩健樂觀態度，且認為商用不動產市場，將延續2021年的復甦態勢，投資產品首選則為工業及倉儲物流，再來為商辦、零售及旅館，另，特別的是，由於人口老齡化嚴重，非傳統商用不動產需求提高，2022年將是大好機遇之年。

高力國際指出，2021年，亞太區的括香港、南韓、新加坡、紐澳地區及台灣等，商用不動產交易都較前一年度成長。以產品來看，除了商辦仍是最穩健的首選外，投資人也持續加碼工業跟物流，而零售及觀光旅館因為價格彈性大，係收購的時機點，投資人提早佈局，交易量則也從谷底回升，2021年的交易量反而衝上十年新高。

高力國際研究部董事梁儀盈表示，近兩年除了因為生活型態改變創造指尖經濟商機外，供應鏈重組也使得製造業廠商有更多的擴廠及儲貨備貨需求，倉儲需求明顯躍進。

倉儲物流方面，近年已經發展到不只是一項投資產品，而是一門產業，梁儀盈指出，今年投資人對於倉儲物流的投資需求會更專業化及精緻化，例如醫療用品或生鮮食品對於物流倉及配送都有嚴格要求，為確保產品品質，投資人今年會著重在將冷鏈更臻完備。

辦公室方面，在2022年仍保持熱門，尤其隨著企業主、投資者及承租戶越來越重視大樓的智慧設備、健康與節能減碳設計，多數投資人會將重點放在精華地段的舊樓重建，其次就是產業新興區域。

疫情下，國際商旅幾乎停滯，零售業與旅館業經歷前所未有的寒冬，但從2021年的交易來看，買氣逐步回升，其中包括賣方獲利了結以及買方看到零售資產復甦的價值，隨著疫情衝擊趨緩，全球逐步放寬各項限制，預期谷底已過，下半年營業表現將明顯成長，需注意的是，雖然不少投資人趁時機積極買進，但買賣雙方在價格認知上差距仍大。

高力國際董事總經理劉學龍表示，台灣在2022年的投資趨勢與整體亞太區一致，新冠疫情的這兩年台灣科技實力發威，供應鏈在台重整吸引內外資持續在台加碼，工業地產及商辦市場近兩年交易更是火燙，進而衍生居住與消費需求。

另，新冠疫情加速催化科技進步及生活方式改變，氣候變遷使得環境議題受到重視，人口老齡化帶來的銀髮商機，也支撐了資料中心、共享辦公、共享住宅、樂齡住宅等非傳統商用不動產的需求，2022年將會是這些非傳統商品的機遇之年。

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