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去年中南部房價大漲 代銷分析：反映價值、還公道

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
陳衍豪分析，過去兩年，中南部房市因高科技產業帶動，推動房價上漲；圖為台南房市示意圖。記者游智文／攝影
陳衍豪分析，過去兩年，中南部房市因高科技產業帶動，推動房價上漲；圖為台南房市示意圖。記者游智文／攝影

負責代理銷售台北市大同區南京西路、迪化街口新案「大承」的甲桂林廣告董事長曹瑞濱指出，這波政府重手打擊短線炒作風氣確實有效，認為今年房市將太可能出現前兩年漲幅過快的情形，整體房市成交量表現將持穩，不過價格將反映通膨、工資上揚和原物料攀升，呈現溫和漲勢。

甲桂林廣告總經理陳衍豪指出，今年甲桂林廣告接案布局就是「跟著產業走」，今年公司新接代銷案量約600多億元，329檔期預計推出約200億元，並以雙北市、台南為推案重點區域，這也是公司首度跨足南部市場接案。

陳衍豪認為，今年新屋市場房價不會像過去兩年大幅上漲，以329檔期來看，認為今年北部市場因土地較難取得，推案量恐較去年同期減少，中南部市場方面，因科技業擴廠、設廠效應帶動，初估推案量能可望維持去年表現。

陳衍豪分析，過去兩年，中南部房市因高科技產業帶動，推動房價上漲。他認為，從比價效應來看，台南市房價就是比價高雄，過去中南部房市因價格基期相對較低，價值沒有被反映，過去兩年區域房價上漲就是反映其價值，也就是說，過去區域房市價格被低估，現在價值被發現，因此房價漲上來，就是還公道。

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