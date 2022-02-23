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中和紡織董座推迪化街大樓都更案 每坪成交價破120萬元

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
位於北市大同區總銷75億元「大承」，為中和紡織創辦人葉山母個人投資的弘千建設推出，據悉每坪成交價破120萬區域新高，惟建商僅指出全案與中鹿開發聯手推出，在雙品牌帶動、買氣穩定，預計第2季開工；圖為「大承」建築外觀天際3D示意圖。圖／甲桂林廣告提供
位於北市大同區總銷75億元「大承」，為中和紡織創辦人葉山母個人投資的弘千建設推出，據悉每坪成交價破120萬區域新高，惟建商僅指出全案與中鹿開發聯手推出，在雙品牌帶動、買氣穩定，預計第2季開工；圖為「大承」建築外觀天際3D示意圖。圖／甲桂林廣告提供

政府高度關注房市波動，新屋市場不論推案、銷售均相當低調；其中位於北市大同區總銷75億元「大承」，為中和紡織創辦人葉山母個人投資的弘千建設推出，據悉每坪成交價破120萬元，惟建商僅指出全案與中鹿開發聯手推出，在雙品牌帶動、買氣穩定，預計第2季開工。

中和紡織主要創辦人包括吳三連、吳火獅、葉山母、王金海、洪萬傳、林登山、王博文、林星瑞、葉寶、廖繼成等人共同創立，其中葉山母個人投資的弘千建設已成立近30年，為老牌建商，過去推過指標建案為「臨沂雙璽」、「溪隄館」、「森學苑」等案，目前公司由二代葉啟昭掌舵。

據悉，葉啟昭不僅操刀都更長達14年、總銷75億元「大承」新案，2017年更與仰德集團第三代、時任國賓飯店總經理李昌霖，以及信義房屋創辦人周俊吉共同拿下台灣麥當勞經營權。

負責代理銷售「大承」的甲桂林董事長曹瑞濱指出，今年新屋市場就是「個案表現」，不會像過去兩年幾乎所有建案都雨露均霑，舉例來說，像是台北市指標建案「大承」，在弘千建設與日商中鹿開發雙品牌帶動，加上樓高30樓是目前大同區最高住宅大樓，吸引高資產客戶出手。

甲桂林總經理陳衍豪指出，這波高資產客戶出手，不少是直接以現金購入、不貸款，顯示這波通膨加劇、且低利和熱錢多的環境之下，像是「大承」這類總價八、九千萬元以上的豪宅產品，吸引高端客戶進行資產配置的布局。

總銷達75億元「大承」規劃65、73、138坪中大坪數產品，共104戶可售戶數約70餘戶左右；據悉新案每坪成交價破120萬元，惟弘千建設總經理洪聖哲低調不願多談、僅指出全案與中鹿開發聯手推出，在雙品牌帶動、買氣穩定，新案已在去年10月拿到建照，預計今年第2季開工、2026年底完工。

位於北市大同區總銷75億元「大承」，為中和紡織創辦人葉山母個人投資的弘千建設推出，據悉每坪成交價破120萬區域新高，惟建商僅指出全案與中鹿開發聯手推出，在雙品牌帶動、買氣穩定，預計第2季開工；圖為「大承」接待會館。圖／甲桂林廣告提供
位於北市大同區總銷75億元「大承」，為中和紡織創辦人葉山母個人投資的弘千建設推出，據悉每坪成交價破120萬區域新高，惟建商僅指出全案與中鹿開發聯手推出，在雙品牌帶動、買氣穩定，預計第2季開工；圖為「大承」接待會館。圖／甲桂林廣告提供

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