快訊

俄恐隨時進攻...烏克蘭宣布全國進入緊急狀態 後備軍人總動員

獨／超跑三煞打人成「智力中下」 求調解賠償離譜數字曝光

北市大同區指標建案「大承」 每坪成交價上看130萬元

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
「大承」接待會館以輝煌面貌，提前迎接未來盛世。圖／業者提供
「大承」接待會館以輝煌面貌，提前迎接未來盛世。圖／業者提供

國內經濟良好，加上熱錢、低利、通膨，房市迎來大多頭，北市大同區指標建案「大承」，總銷逾70億元，成交價在120-130萬元，有望挑戰社區新高價，且「大承」規劃大坪數，總價來到7、8千萬元以上，預期將成為大同區指標新豪宅，代銷業者甲桂林廣告指出，購入客層為傳產業、企業主、自營商居多，且看好未來「西區門戶計畫」帶動周邊區域發展。

「大承」前身為為南京西路70年建築「中和紡織」，為弘千建設聯手日商中鹿開發、中鹿營造打造，基地面積共766坪，位置在南京西路370號迪化街口，興建地上30層、地下5層建築，規劃65坪、73坪、138坪，總計104戶，預計四月底動工。

另，「大承」3層樓高的建築裙樓水平延續鄰近建築，基座搭配大稻埕傳統店屋四柱三窗的元素，頂樓呈現中和紡織仿巴洛克式立面的璀璨身影，能360度飽覽大稻埕風貌，且直接與西區門戶計畫未來的台北雙星、中華郵政塔等重大建設對話，預期成為大同區新指標建築。

弘千建設總經理洪聖哲表示，大同區因其歷史、地貌特殊樣貌，「大承」都更案歷經14年才取得建照，不僅與前大地主「中和紡織」協商多次，在建築立面也修改很多次，相當不容易。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，大同區乃台北市面積最小的行政區，卻是最早發展的地域，大稻埕、迪化街早期相當繁華，隨著時代演進趨於沒落，不過在轉型為具備懷舊風味的觀光市集也走出新風貌，近年又因雙子星案而有振興西區門戶前景，偏多的老舊住宅都更後亦逐步建設出住宅大樓新風貌。

目前實價揭露都更危老案「城心曜曜」、「雲極」、「宏國大道城」已都站上單價百萬元，其中「宏國大道城」最新一期為大坪數案，不論價位與規劃都與「大承」相似，均為總價億元的豪宅路線，兩者單價若來到130萬元便有機會挑戰大同區新高水位，而在抑制房價政策一波波，小宅投資具高風險，建商嗅到風向球轉，改推出買氣穩定的高資產族群青睞之中大坪數新案，又觀察在地中大坪數的高價宅，去年就傳獲利情勢，大同傳統城區後況看好。

大同 都更 大稻埕

延伸閱讀

顧客非確診者 高空餐廳白歇業？北市：依中央指引處置

設籍北市中學生第一劑覆蓋率不到九成 蔡炳坤催打疫苗

北市歹徒追討賭債竟砍人押人 警奔新竹逮6嫌

確診者曾至聚唱KTV信義店 北市衛生局通知清消

相關新聞

台南三井主打日系OUTLET 首年業績上看50億元

日本三井不動產集團在台開出的第三家台南OUTLET，也是台南首家OUTLET，預計25日開幕，希望吃下北至嘉義南至屏東的...

房價一直漲 包租公作家：這幾處現在非常危險

房價漲不停，包租公、房市專欄作家顏博志在臉書示警，包括土城暫緩、新店央北、新莊塭仔圳、高雄外圍，現在都非常危險，他說，若...

北市大同區指標建案「大承」 每坪成交價上看130萬元

國內經濟良好，加上熱錢、低利、通膨，房市迎來大多頭，北市大同區指標建案「大承」，總銷逾70億元，成交價在120-130萬...

交易量減少、預售屋拋售 永慶：政府不打 房價還會更高

近年房市熱絡，房價水漲船高，政治大學不動產研究中心今天（23日）於政大公企中心舉辦「房價與稅制論壇」，邀請產官學三方討論...

竹北遷入人口奪冠 「脫北者」超愛這裡

少子化、人口負成長環境下，人口遷徙狀況成判斷區域房市表現之一，在產業群聚、疫情、OUTLET帶動下，基期低的區域房市崛起...

萬海受邀參與ESG法說會 談船公司減碳排現況

萬海（2615）今天受邀參與說明以ESG發展為主軸法說，海外法人對於疫情產生的供應鏈中斷，船公司ESG減碳排表現會不會造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。