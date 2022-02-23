北市大同區指標建案「大承」 每坪成交價上看130萬元

國內經濟良好，加上熱錢、低利、通膨，房市迎來大多頭，北市大同區指標建案「大承」，總銷逾70億元，成交價在120-130萬元，有望挑戰社區新高價，且「大承」規劃大坪數，總價來到7、8千萬元以上，預期將成為大同區指標新豪宅，代銷業者甲桂林廣告指出，購入客層為傳產業、企業主、自營商居多，且看好未來「西區門戶計畫」帶動周邊區域發展。

「大承」前身為為南京西路70年建築「中和紡織」，為弘千建設聯手日商中鹿開發、中鹿營造打造，基地面積共766坪，位置在南京西路370號迪化街口，興建地上30層、地下5層建築，規劃65坪、73坪、138坪，總計104戶，預計四月底動工。

另，「大承」3層樓高的建築裙樓水平延續鄰近建築，基座搭配大稻埕傳統店屋四柱三窗的元素，頂樓呈現中和紡織仿巴洛克式立面的璀璨身影，能360度飽覽大稻埕風貌，且直接與西區門戶計畫未來的台北雙星、中華郵政塔等重大建設對話，預期成為大同區新指標建築。

弘千建設總經理洪聖哲表示，大同區因其歷史、地貌特殊樣貌，「大承」都更案歷經14年才取得建照，不僅與前大地主「中和紡織」協商多次，在建築立面也修改很多次，相當不容易。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，大同區乃台北市面積最小的行政區，卻是最早發展的地域，大稻埕、迪化街早期相當繁華，隨著時代演進趨於沒落，不過在轉型為具備懷舊風味的觀光市集也走出新風貌，近年又因雙子星案而有振興西區門戶前景，偏多的老舊住宅都更後亦逐步建設出住宅大樓新風貌。

目前實價揭露都更危老案「城心曜曜」、「雲極」、「宏國大道城」已都站上單價百萬元，其中「宏國大道城」最新一期為大坪數案，不論價位與規劃都與「大承」相似，均為總價億元的豪宅路線，兩者單價若來到130萬元便有機會挑戰大同區新高水位，而在抑制房價政策一波波，小宅投資具高風險，建商嗅到風向球轉，改推出買氣穩定的高資產族群青睞之中大坪數新案，又觀察在地中大坪數的高價宅，去年就傳獲利情勢，大同傳統城區後況看好。

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