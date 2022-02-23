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中鋼李文周升業務助理副總 李家丞代營銷處長

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）公布一級以上主管職位異動：

(一) 總經理特別助理曾晞儒派任中欣開發股份有限公司服務 。

(二) 營業銷售處處長李文周升任業務部門助理副總經理。

(三) 原業務部門專案副處長李家丞自中龍鋼鐵股份有限公司歸建，調任營業銷售處副處長並代理處長職務。

(四) 營業銷售處銷售第一組組長李政謀升任業務部門專案副處長，並派任中龍鋼鐵股份有限公司服務。

以上人事異動自 111 年 3 月 1 日起生效。

中鋼 鋼鐵股

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