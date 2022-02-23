交易量減少、預售屋拋售 永慶：政府不打 房價還會更高

近年房市熱絡，房價水漲船高，政治大學不動產研究中心今天（23日）於政大公企中心舉辦「房價與稅制論壇」，邀請產官學三方討論房市和打炒房政策。主講人永慶房產集團葉凌棋業務總經理說，「假使政府不打房，房價恐會更高。」他指出，元月六都建物買賣移轉棟數月減13.3%，預售屋也出現拋售潮，房市有降溫趨勢，政府打炒房已獲初步成效。

葉凌棋表示，在低利和資金潮的大環境下，再加上國內疫情相對控制穩定，及經濟表現優異的有利因素，讓房市信心回溫；此外，全球通膨蠢動，不動產資產成抗通膨首選，進一步帶動房市蓬勃。但熱絡的房市也引發部分投機人士哄抬房價，炒作獲利。

葉凌棋分析，自去年12月內政部推出五大措施打炒房後，反映去年12月交易市況的1月六都建物買賣移轉棟數月減13.3%，顯示市場氛圍轉趨觀望。此外，建築貸款餘額與購置住宅貸款餘額成長趨緩，房市有降溫趨勢，同時，在內政部拋出預售屋禁止換約轉售修法方向後，去年12月的預售屋轉售刊登量，也較前年同期明顯成長，顯示預售屋出現拋售潮。相關數據顯示政府積極打炒房已獲初步成效。

內政部地政司王成機也說，除了限制預售屋換約轉售、解約申報登錄等措施，政府的健全房市措施也已強化預售屋的稽查，針對預售屋完（熱）銷假象、製造排隊購屋人潮等炒作手法，進行裁罰。在近期中央地方聯合稽查的第4波查核成果中，違規建案比例較前三次稽查結果明顯下降約2成。全國不動產開發商業同業公會全聯會秘書長于俊明則示警，運用稅捐手段治理房市，應注意稅費轉嫁、妨礙正常投資等副作用。

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