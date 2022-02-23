竹北遷入人口奪冠 「脫北者」超愛這裡

少子化、人口負成長環境下，人口遷徙狀況成判斷區域房市表現之一，在產業群聚、疫情、OUTLET帶動下，基期低的區域房市崛起態勢明顯，永慶房產集團根據七都各民政局人口資料及內政部實價登錄統計資料交叉比對，觀察2021年七都會區淨遷入人口排名前十大行政區，由新竹縣「竹北市」以4,175人，站穩七都人口吸力最強行政區，人口紅利表現第二、第三的為新北市林口區、台中市北屯區。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍說明，人口跨縣市流動受到眾多因素的影響，其中都市間發展差異便是刺激人民「以腳投票」的重要因素，例如就業機會、文教資源、公共設施便利性及社會福利豐富多元的地區，會形成吸引人口的拉力；但所得水準相對較低或是房價過高的地區，可能就會成為人口流入的阻力，甚至產生讓人口向外逃離的推力。

陳金萍表示，竹北市住宅均價落在29.4萬/坪，去年人口淨遷入之所以能奪下七都行政區之首，除了鄰近新竹科學園區，發揮人口磁吸效應外，區域內產業聚落也不斷發展，如「台元科技園區」、「台大生醫園區」和「AI智慧園區」等，吸引多家大廠進駐，逐漸形成另一個產業及創新研發的新聚落，創造大量、穩定的工作機會，帶動人口不斷移入，自然擊敗七都各行政區，成為最熱門移民區域。

人口紅利表現第二的新北市林口區，陳金萍分析，林口區和北屯區近年發展亮眼，區域內重大利多接續點火，其中不乏大規模交通建設、商場、產業園區等，以林口區來說，過去被譏為三大鬼城之一，但近年在機場捷運、三井OUTLET、工一工業區，以及國際媒體園區帶動下，創造龐大的就業機會，進而形成強大的人口拉力，也因便利的交通機能，成為「脫北」者移居第一順位。

至於第三名的台中北屯區，近年則因坐擁捷運綠線、鐵路高架等交通題材，以及大型商場COSTCO、台中巨蛋、漢神百貨等進駐，當地生活機能日漸完善，區域房市後續發展備受期待，加上相對低基期的房價，也讓不少民眾湧入購屋。 資料來源／永慶房產集團

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