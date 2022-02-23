減少對地球環境衝擊 ANA將提供健康菜餚食材

日本最大且連續九年榮獲五星評價的航空公司 ANA，即將於部分國際線航班上提供更多的機上餐選擇。ANA 將採以更健康的菜餚食材，減少對地球環境的影響。自 2022 年 3 月 1 日起，ANA 將遵循 ANA Future Promise (ANA x 永續發展) 的目標，持續永續發展和社會公益的貢獻。

ANA 資深副總經理矢澤潤子表示，「這些新餐點皆說明，我們優先考慮食材的再利用性及資訊透明，同時提供給旅客美好的空中美食饗宴。我們的機上餐以健康為出發點，加上可再利用的食材以及我們精心的烹煮，讓旅客能安心享用我們的美味機上餐。」

（1）推廣餐食的通用性 搭乘商務艙的旅客，可以選擇健康的素豬排飯。我們所提供的素肉餐食內含有較少的脂肪和低熱量，讓注重健康的旅客更加滿意。 ANA 長期以來致力於提供機上美味佳餚因而獲得肯定。近期ANA與「Connoisseur」美食鑑賞家合作，推出一系列健康餐食。「Connoisseur」美食鑑賞家是由日本以及國外的頂級廚師和侍酒師組成，使用最優質的食材細心烹飪多樣化的機上美食，供旅客做選擇。 ◆提供餐點 輕食 「健康素豬排飯」(不使用肉)，以日本傳統的豆腐渣及蒟蒻烹調的健康美味餐點。 ◆提供期間 2022 年 3 月 1 日 起～(預計一年) ※可能會調整提供期間 ◆適用艙等 國際線 商務艙 ◆適用航線 由日本飛往北美、歐洲、印度、大洋洲的航班 ※檀香山、海參崴除外 （2）導入廚餘利用機制 搭乘從日本出發國際線航班的經濟艙旅客可享用沙拉，其中包含 ANA 有機栽培所種植的軟羽衣甘藍。這種再利用廚餘所種植出的新鮮軟羽衣甘藍，可改善口感且增添機上沙拉的風味。

ANA 空廚部門每年 (截至 2019 年) 大約會有 248 頓廚餘和 28 頓廢油。自 2008 年以來，ANA 集團皆能 100% 的全數回收，且用於堆肥和動物飼料。展望未來，ANA 將利用這種堆肥技術栽培更多的食品，以履行其 ANA Future Promise (ANA x 永續發展) 目標的承諾。 ANA即將於部分國際線航班上提供更多的機上餐選擇，圖為經濟艙餐點。圖/ANA提供

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