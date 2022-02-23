世界腎臟病大會 新穎生醫與台大醫院發表新成果

新穎生醫（6810）今（23）日表示，2022年世界腎臟病大會（World Congress of Nephrology, WCN）24日起展開為期四天實體及全球線上會議，新穎將在會議中與台大醫院聯名發表長期追蹤近300位第二型糖尿病患出現腎病變的臨床研究論文。

根據新穎生醫與台大醫院研究結果顯示，取得歐盟及馬來西亞上市許可的產品DNlite-IVD103，可應用在所有第二型糖尿病患者腎功能惡化之風險評估；最重要的是，即使被錯誤歸類為低風險的白蛋白正常糖尿病患者，能仍利用DNlite-IVD103及早發現惡化的風險，提升醫師進行臨床精準疾病管理的醫學價值與用藥策略。

世界各國對現行糖尿病腎臟疾病臨床照護指引所慣用的篩檢指標，包含尿液的白蛋白與肌酸酐比值（UACR）和腎估算的絲球過濾率（eGFR），但國際臨床研究已發現，依傳統腎病變預後管理方式，有近40%糖尿病患被錯誤歸類為低風險之族群，以致錯估未來腎功能惡化趨勢，延誤最佳就醫時機或影響用藥策略。

本次發表的前瞻性研究，由新穎生醫與台大醫院莊立民醫師團隊聯名，論文題目為「開發預測無蛋白尿的第2型糖尿病腎病變惡化的生物標記：台大醫院糖尿病腎病變長期追蹤研究」。在此研究不僅證明「微量白蛋白尿」不再是糖尿病腎病變（DKD）患者最早出現的敏感指標，更證實DNlite-IVD103可進一步找出無白蛋白尿（non-albuminuria）的腎惡化高風險病患，是可應用於精準管理及預防糖尿病腎病變快速惡化的檢測試劑，能成功找出原本被低估風險的病患，填補當前糖尿病腎病變的管理缺口。

新穎生醫董事長曾錙翎表示，DNlite-IVD103挾「預測勝於檢測」開發理念，以及獨特的偵測蛋白質轉譯後修飾技術，可有效預測與監控糖尿病患未來腎功能惡化狀況，提供醫師做為診斷與搭配藥物治療的醫學參考，不僅落實及早預防及早治療的理念，未來更希望協助建構創新糖尿病照護模式與精準健康管理，成為全球醫學指引典範。

新穎生醫表示，此次參加「2022世界腎藏病大會」除與台大醫師聯名發表論文外，在實體展與線上展都有自己的專屬攤位。今年首度與東南亞代理商Biomed共同參展，是雙方簽署馬、新獨家經銷合約後的首場戰役，憑藉DNlite-IVD103具有市場未被滿足的獨特優越性，以及Biomed於當地醫學通路市場的領先地位，可詳細向與會醫師說明介紹，有助提升產品能見度、擴大市場接受度。

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