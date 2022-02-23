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雨區擴大...11縣市豪、大雨特報 這縣市雨勢最狂

台南三井主打日系OUTLET 首年業績上看50億元

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
日本三井不動產集團在台開出的第三家台南OUTLET，預計於25日開幕。記者何秀玲／攝影
日本三井不動產集團在台開出的第三家台南OUTLET，預計於25日開幕。記者何秀玲／攝影

日本三井不動產集團在台開出的第三家台南OUTLET，也是台南首家OUTLET，預計25日開幕，希望吃下北至嘉義南至屏東的客人，對戰高雄義大OUTLET和過年前甫開幕的新光三越skm park。

不過，台南三井OUTLET並無精品，而是以高比例的日系餐飲和12家台南首店零售品牌來吸客，光是餐飲中午一開門，幾乎每家都是大排長龍，首年業績上看50億元。

三南奧特萊斯公司總經理藤野隆史今（23）日表示，台南OUTLET鄰近高速公路，旁邊就是高鐵台南和台鐵沙崙站共構，看好高鐵台南站每年有800萬人次進出，可望帶進北至嘉義南至屏東的客人，鎖定20至60歲的消費者，16日試營運至今已一周，雖未宣傳，但平日來客仍有2萬人，假日上看3萬人，尤其餐飲特別熱門，幾乎一開店就有排隊人潮。

也因南部天氣較熱，也是三井在台三家OUTLET中，唯一一家為建築全採取室內空間，規劃二期中，希望增加50家專櫃進駐。

以商品結構來說，台南三井OUTLET餐飲比例高達兩成，包含台南在地老店阿霞飯店新店型「ASHA」，有首次進軍台灣道地日本食堂料理「銀座羅豚食堂」、日本前十大迴轉壽司「合点壽司 がってん寿司」，以及全台知名度超高的嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」也以新業態首次進駐商場。

零售部分匯集台灣首店以及台南首店，如COACH、POLO RALPH LAUREN、ALLSAINTS、Abercrombie & Fitch、abercrombie kids、HOLLISTER等國際品牌。日系品牌則有BEAMS、UNITED ARROWS、URBAN RESEARCH，以及南台灣OUTLET首店的「.st ドットエスティ」等日本品牌。

除了餐飲和零售品牌之外，並引進娛樂相關品牌，如「Tom`s world湯姆熊歡樂世界」是適合全家親子同樂的室內遊樂園，滿足所有年齡層的玩樂需求。

日本三井不動產集團在台開出的第三家台南OUTLET，也是台南首家OUTLET，預計於25日開幕。記者何秀玲／攝影
日本三井不動產集團在台開出的第三家台南OUTLET，也是台南首家OUTLET，預計於25日開幕。記者何秀玲／攝影
日本三井不動產集團在台開出的第三家台南OUTLET，也是台南首家OUTLET，預計於25日開幕，此為美食街。記者何秀玲／攝影
日本三井不動產集團在台開出的第三家台南OUTLET，也是台南首家OUTLET，預計於25日開幕，此為美食街。記者何秀玲／攝影
日本三井不動產集團在台開出的第三家台南OUTLET，也是台南首家OUTLET，預計於25日開幕，此為美食街。記者何秀玲／攝影
日本三井不動產集團在台開出的第三家台南OUTLET，也是台南首家OUTLET，預計於25日開幕，此為美食街。記者何秀玲／攝影
日本三井不動產集團在台開出的第三家台南OUTLET，內部空間融合台南四草綠色隧道意象。記者何秀玲／攝影
日本三井不動產集團在台開出的第三家台南OUTLET，內部空間融合台南四草綠色隧道意象。記者何秀玲／攝影

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