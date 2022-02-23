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科思創採購三井經ISCC Plus認證苯酚和丙酮 首批到貨

經濟日報 / 記者李宜儒/台北即時報導

科思創表示，公司已與三井化學達成協議，採購其經ISCC Plus認證的基於質量平衡方法生產的原材料苯酚和丙酮，將科思創位於上海和泰國瑪塔府的基地，用於生產聚碳酸酯。近日，由三井化學生產的首批基於質量平衡方法生產的苯酚已從其大阪工廠運抵科思創位於上海漕涇的一體化生產基地。

科思創表示，隨後還將有更多交貨進行中，包括基於質量平衡方法生產的丙酮。三井化學使用來自廢棄物和殘渣的生物原料作為原材料，生產含有生物質原料的苯酚和丙酮產品。

科思創表示，高性能塑料聚碳酸酯可應用於汽車前大燈、LED照明、電子和醫療設備以及汽車車窗等領域。ISCC（International Sustainability and Carbon Certification，國際永續發展與碳驗證）是國際公認的生物質和生物能源等產品的永續發展認證體系。

科思創商業長蘇智雅（Sucheta Govil）表示：「透過這項協議，科思創、三井化學和三井物產將合作關係提升到一個新的階段，目標是為整個供應鏈的客戶提供經質量平衡認證、基於再生資源的永續性原材料。我們在亞洲的生產基地也開始逐漸轉向使用基於再生原材料的產品，藉由這種方式，我們正幫助客戶實現其永續發展目標，並為他們提供在無需進行重大技術改造，即可直接應用於現有生產流程的解決方案。」

三井化學高級常務董事兼基礎材料事業部部長芳野正表示：「為了實現循環經濟，我們不僅追求塑料回收的發展，也關注生物質原材料的轉變。因此，我們很高興能夠首次將經質量平衡認證的原材料，基於生物原料生產的苯酚，交貨予科思創。」

三井物產基礎材料事業部營運長古谷卓志表示：「我們成功在亞洲交付了首批可再生苯酚。三井致力於為以實現循環經濟為目標的客戶提供解決方案，這只是開始。」

上海 廢棄物

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