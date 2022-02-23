國城建設入主 高雄首件公辦都更案今天動土

由國城建設得標的「高雄捷運鳳山國中站周邊地區公辦都更案」，歷經9次變更，今天終於動土，這是南部首例首例以權利變辦理的都更案，將蓋3幢6棟，預計民國114年完工，屆時地主高雄市政府可分回124戶及100坪公托空間、國有財產署分回59戶，開創全齡宜居環境，帶動鳳山舊社區區更新。

都更案基地位於鳳山區中山東路、仁愛路、仁愛路17巷、中山東路76巷街廓，面積約2300坪，全數為公有土地，其中高市府占61%，國有財產署39%，前身是1960年興建的高雄縣稅務新村，由於建物歷史逾40年，老舊破陋，眷戶多已遷出，市府決定以公辦都更方式開發，3年前由國城建設得標。

高雄市財政局長陳勇勝表示，這處都更案會採銀級綠建築、無障礙第二級環境設計，興建6棟地上15層、地下3層的住商大樓，預計興建546戶，更新後市府可取回124住宅單元，供投資高雄企業員工安家。

國城建設針對這起都更案預計投資22億元，初估更新後可創造不動產價值34.7億元，市府與國產署二公有地主共可分回13.5億元更新後房地，其中市府可分回房地價值8.8億元，國城建設也承諾回捐一座YouBike及100坪公益空間，將來由作為鳳山區第四座公立托嬰中心，另規畫800坪開放空間供住戶及附近居民使用。

今早動工典禮冠蓋雲集，副市長林欽榮也向在場投資業者喊話，首件公辦都更「鳳山國中捷運站周邊公辦都更案」今年元月11日核定都更事業計畫暨權利變換計畫後已進入興建階段；市府今年另將推出「左營區機20公辦都更案」、「捷運衛武營站(O10)周邊土地開發案」、「捷運橘線大東站(O13)北側商業區土地開發案」、「岡山行政中心公辦都市更新案」等招商案，適合各界加入投資開發。

國城建設總裁洪平森表示，這個案子總建築面積不大，但象徵意義特大，因為它是高市公辦都更首案，前所未有，相關程序在磨合上雖花費一些時日，但公司會秉持創建40年經歷，全力以赴，相信有助於鳳山地區的更新。洪平森說，他們父子三人都讀建築，希望集中有限的資金與人力挑戰難度較高的案子，像「稅務新村」此案自國87年起即經歷9次的變更，十分有挑戰性。 國城建設總裁洪平森表示，鳳山近年是高雄城成長最快速的地區，國城秉持社會共好理念投入都更案，盼給高雄首購族一處安心安身的家。記者王昭月／攝影 高雄市副市長林欽榮表示，高雄市採都更及捷運聯合開發雙軌並進模式，帶動高雄轉型。記者王昭月／攝影 高雄首例公辦都更案「高雄捷運鳳山國中站周邊地區都市更新」由國城建設得標，今天動土。記者王昭月／攝影

商品推薦